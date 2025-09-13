Lucio, încurajări pentru Chivu Fostul star brazilian a povestit un episod cu ei doi și Messi : „Cristian mi-a spus că-i vom dezumfla mingea!”

Brazilianul Lucio (47 de ani) a acordat un amplu interviu pentru Gazzetta dello Sport .

. Printre subiectele abordate, fostul jucător de la Inter a vorbit și despre Cristi Chivu (44 de ani).

Lucio și Cristi Chivu au fost coechipieri la Inter în perioada 2009-2012.

Lucio: „Chivu trebuie să-și dovedească abilitatea și competența”

Brazilianul a vorbit despre impresia pe care i-a lăsat-o fostul internațional român, după ce a fost instalat pe banca nerazzurrilor.

Totodată, a povestit un moment inedit petrecut în timpul semifinalei cu Barcelona, din anul 2010, ce l-a avut în prim-plan pe starul argentinian Lionel Messi (38 de ani).

„[Chivu] pare că a fost mereu acolo! Când mă gândesc că, la 15 ani după «triplă», unul dintre noi antrenează Inter, simt o mare mândrie.

Când mă gândesc la el, îmi amintesc de apărarea noastră excelentă, de dorința noastră de a ne ajuta reciproc, care poate fi o sursă de inspirație și astăzi.

Îmi amintesc de seara contra Barcelonei, încă glumim despre «autobuzul» parcat în fața porții.

Pentru a mă înveseli și a sparge tensiunea, Cristian mi-a spus că-i vom dezumfla mingea lui Messi. Și asta s-a întâmplat!

Acum va trebui să-și dovedească abilitatea și competența. Ca fost fundaș, îmi place noua lui idee de pressing”, a spus Lucio, potrivit gazzeta.it

Lucio și Cristi Chivu, în duel cu Lionel Messi, în anul 2010/ Foto: IMAGO

Lucio: „Pentru mine prioritatea este să reparăm apărarea”

Întrebat despre principala prioritate pe care trebuie să o aibă Chivu ca antrenor la Inter, Lucio a răspuns:

„Să începem cu numele mari rămase: Lautaro și Thuram sunt inegalabili în Italia.

Apoi, Calha (n.r. Calhanoglu), chiar dacă este criticat, este cel mai bun playmaker din ligă, iar italienii din echipă, de la Barella la Dimarco, fac rareori greșeli. Acestea fiind spuse, pentru mine, prioritatea este să repare apărarea”.

Lucio a rememorat drama prin care a trecut

Pe 16 mai, campionul mondial cu Brazilia din 2002 a fost spitalizat cu arsuri pe mai multe părți ale corpului, în urma unui accident casnic.

Acum, Lucio a rememorat momentul de cumpănă prin care a trecut:

„S-a întâmplat brusc, în timp ce luam cina la casa unui prieten, la scurt timp după ce mi-am sărbătorit cea de-a 47-a aniversare, pe 8 mai.

La un moment dat, șemineul se stinsese și, din păcate, un prieten, în încercarea de a reaprinde focul, a aruncat o canistră cu alcool peste el și atunci s-a produs explozia. Îmi amintesc doar flăcările de pe față, brațe și picioare.

Soția mea nu a fost rănită și, în acel moment, am sărit în piscină.

Am fost transferat de la Brasilia la Rio Grande do Sul pe 21 mai și îmi amintesc bine cât de greu mi-a fost să dorm din cauza durerii.

Nu mai petrecusem niciodată atât de mult timp în spital; operațiile au fost necesare pentru a îndepărta țesuturi și pansamente specifice. În acest moment, aș dori și eu să vă transmit un mesaj.

Ceea ce mi s-a întâmplat ar trebui să ne reamintească cât de important e să avem grijă de noi înșine și de ceilalți.

Am trăit ceva ce nu mi-aș fi putut imagina niciodată, dar am învățat că uneori este nevoie de foarte puțin pentru a evita tragedia: atenție, luciditate, gesturi simple. Aveți grijă de voi, protejați-vă: merită!”.

Trofeele câștigate de Lucio

Lucimar Ferreira da Silva „Lucio” și-a început cariera la Planaltina EC, iar de-a lungul anilor a jucat pentru Guara, Internacional, Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, Inter Milano, Juventus, Sao Paulo, Palmeiras, FC Goa, Gama și Brasiliense.

Cupa Mondială (1): 2002 (Brazilia)

2002 (Brazilia) Cupa Confederațiilor (2): 2005, 2009 (Brazilia)

2005, 2009 (Brazilia) Liga Campionilor (1): 2009/10 (Inter)

2009/10 (Inter) Mondialul Cluburilor (1): 2011 (Inter)

2011 (Inter) Serie A (2): 2009/10 (Inter), 2012/13 (Juventus)

2009/10 (Inter), 2012/13 (Juventus) Cupa Italiei (2): 2009/10, 2010/11 (Inter)

2009/10, 2010/11 (Inter) Supercupa Italiei (2): 2010/11 (Inter), 2012/13 (Juventus)

2010/11 (Inter), 2012/13 (Juventus) Bundesliga (3): 2004/05, 2005/06, 2007/08 (Bayern Munchen)

2004/05, 2005/06, 2007/08 (Bayern Munchen) Cupa Germaniei (3): 2004/05, 2005/06, 2007/08 (Bayern Munchen)

2004/05, 2005/06, 2007/08 (Bayern Munchen) Cupa Ligii Germaniei (4): 2004, 2005, 2007, 2008 (Bayern Munchen).

