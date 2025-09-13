Lucio, încurajări pentru Chivu Fostul star brazilian a povestit un episod cu ei doi și Messi : „Cristian mi-a spus că-i vom dezumfla mingea!”
Lucio (stânga) și Cristi Chivu pe vremea când erau colegi la Inter/ Foto: IMAGO
Campionate

Lucio, încurajări pentru Chivu Fostul star brazilian a povestit un episod cu ei doi și Messi: „Cristian mi-a spus că-i vom dezumfla mingea!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 19:57
  • Brazilianul Lucio (47 de ani) a acordat un amplu interviu pentru Gazzetta dello Sport.
  • Printre subiectele abordate, fostul jucător de la Inter a vorbit și despre Cristi Chivu (44 de ani).

Lucio și Cristi Chivu au fost coechipieri la Inter în perioada 2009-2012.

„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Citește și
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Citește mai mult
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului

Lucio: „Chivu trebuie să-și dovedească abilitatea și competența”

Brazilianul a vorbit despre impresia pe care i-a lăsat-o fostul internațional român, după ce a fost instalat pe banca nerazzurrilor.

Totodată, a povestit un moment inedit petrecut în timpul semifinalei cu Barcelona, din anul 2010, ce l-a avut în prim-plan pe starul argentinian Lionel Messi (38 de ani).

„[Chivu] pare că a fost mereu acolo! Când mă gândesc că, la 15 ani după «triplă», unul dintre noi antrenează Inter, simt o mare mândrie.

Când mă gândesc la el, îmi amintesc de apărarea noastră excelentă, de dorința noastră de a ne ajuta reciproc, care poate fi o sursă de inspirație și astăzi. 

Îmi amintesc de seara contra Barcelonei, încă glumim despre «autobuzul» parcat în fața porții.

Pentru a mă înveseli și a sparge tensiunea, Cristian mi-a spus că-i vom dezumfla mingea lui Messi. Și asta s-a întâmplat! 

Acum va trebui să-și dovedească abilitatea și competența. Ca fost fundaș, îmi place noua lui idee de pressing”, a spus Lucio, potrivit gazzeta.it

Lucio și Cristi Chivu, în duel cu Lionel Messi, în anul 2010/ Foto: IMAGO Lucio și Cristi Chivu, în duel cu Lionel Messi, în anul 2010/ Foto: IMAGO
Lucio și Cristi Chivu, în duel cu Lionel Messi, în anul 2010/ Foto: IMAGO

Lucio: „Pentru mine prioritatea este să reparăm apărarea”

Întrebat despre principala prioritate pe care trebuie să o aibă Chivu ca antrenor la Inter, Lucio a răspuns:

„Să începem cu numele mari rămase: Lautaro și Thuram sunt inegalabili în Italia.

Apoi, Calha (n.r. Calhanoglu), chiar dacă este criticat, este cel mai bun playmaker din ligă, iar italienii din echipă, de la Barella la Dimarco, fac rareori greșeli. Acestea fiind spuse, pentru mine, prioritatea este să repare apărarea”.

Lucio a rememorat drama prin care a trecut

Pe 16 mai, campionul mondial cu Brazilia din 2002 a fost spitalizat cu arsuri pe mai multe părți ale corpului, în urma unui accident casnic.

Acum, Lucio a rememorat momentul de cumpănă prin care a trecut:

„S-a întâmplat brusc, în timp ce luam cina la casa unui prieten, la scurt timp după ce mi-am sărbătorit cea de-a 47-a aniversare, pe 8 mai.

La un moment dat, șemineul se stinsese și, din păcate, un prieten, în încercarea de a reaprinde focul, a aruncat o canistră cu alcool peste el și atunci s-a produs explozia. Îmi amintesc doar flăcările de pe față, brațe și picioare.

Soția mea nu a fost rănită și, în acel moment, am sărit în piscină.

Am fost transferat de la Brasilia la Rio Grande do Sul pe 21 mai și îmi amintesc bine cât de greu mi-a fost să dorm din cauza durerii.

Nu mai petrecusem niciodată atât de mult timp în spital; operațiile au fost necesare pentru a îndepărta țesuturi și pansamente specifice. În acest moment, aș dori și eu să vă transmit un mesaj.

Ceea ce mi s-a întâmplat ar trebui să ne reamintească cât de important e să avem grijă de noi înșine și de ceilalți.

Am trăit ceva ce nu mi-aș fi putut imagina niciodată, dar am învățat că uneori este nevoie de foarte puțin pentru a evita tragedia: atenție, luciditate, gesturi simple. Aveți grijă de voi, protejați-vă: merită!”.

Trofeele câștigate de Lucio

Lucimar Ferreira da Silva „Lucio” și-a început cariera la Planaltina EC, iar de-a lungul anilor a jucat pentru Guara, Internacional, Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, Inter Milano, Juventus, Sao Paulo, Palmeiras, FC Goa, Gama și Brasiliense.

  • Cupa Mondială (1): 2002 (Brazilia)
  • Cupa Confederațiilor (2): 2005, 2009 (Brazilia)
  • Liga Campionilor (1): 2009/10 (Inter)
  • Mondialul Cluburilor (1): 2011 (Inter)
  • Serie A (2): 2009/10 (Inter), 2012/13 (Juventus)
  • Cupa Italiei (2): 2009/10, 2010/11 (Inter)
  • Supercupa Italiei (2): 2010/11 (Inter), 2012/13 (Juventus)
  • Bundesliga (3): 2004/05, 2005/06, 2007/08 (Bayern Munchen)
  • Cupa Germaniei (3): 2004/05, 2005/06, 2007/08 (Bayern Munchen)
  • Cupa Ligii Germaniei (4): 2004, 2005, 2007, 2008 (Bayern Munchen).

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
Lumini și umbre
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
Citește mai mult
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
Sfârșit tragic O patinatoare a murit la  doar 23 de ani, după ce a fost lovită de un camion
Diverse
18:13
Sfârșit tragic O patinatoare a murit la doar 23 de ani, după ce a fost lovită de un camion
Citește mai mult
Sfârșit tragic O patinatoare a murit la  doar 23 de ani, după ce a fost lovită de un camion

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Inter Milano Cristi Chivu lucio barcelona Leo Messi
Știrile zilei din sport
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Campionate
13.09
Scandal la Juve - Inter Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Citește mai mult
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Stranieri
13.09
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Citește mai mult
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Stranieri
13.09
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Citește mai mult
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Handbal
13.09
Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid s-a lovit violent la cap și a leșinat
Citește mai mult
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:20
Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter: „Să vorbim despre ce am văzut”
Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut”
22:41
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
23:50
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo  Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
22:58
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din Juventus - Inter 4-3
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din  Juventus - Inter 4-3
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
Stranieri
13.09
7 goluri în Juventus - Inter VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final, după ce a condus cu 3-2
Citește mai mult
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Tenis
13.09
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă: „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Citește mai mult
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Stranieri
13.09
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Citește mai mult
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Superliga
13.09
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Citește mai mult
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share