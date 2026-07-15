Reacție memorabilă Luis de la Fuente, după ce a dus Spania în finală: „Franța e printre cele mai bune naționale din lume, dar...” +30 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Reacție memorabilă Luis de la Fuente, după ce a dus Spania în finală: „Franța e printre cele mai bune naționale din lume, dar...”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 01:01
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 01:01
  • Franța - Spania 0-2. Luis de la Fuente (65 de ani), selecționerul ibericilor, a oferit o reacție memorabilă după calificarea obținută de elevii săi în finala CM 2026.
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Spania s-a calificat în ultimul act al Mondialului doar pentru a doua oară în istorie. Ibericii au trecut de Franța, grație golurilor marcate de Oyarzabal (22, penalty) și Pedro Porro (58).

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Franța - Spania 0-2. Luis de la Fuente, reacție memorabilă după calificarea în finală

Luis de la Fuente a fost copleșit de emoții după ce Spania s-a calificat în finala turneului, acolo unde va lupta pentru trofeu cu învingătoarea dintre Anglia și Argentina.

„Mi-e greu să descriu ce simt acum, dar cred că e ceva apropiat de fericire și de mândria de a conduce acest grup. Sunt norocos să lucrez alături de un grup special de jucători. Mai avem însă un pas de făcut. Vom da totul pentru a reuși să facem și acest pas.

Să fii într-o finală de Mondial este un lux rezervat pentru foarte puțini oameni și trebuie să ne bucurăm de asta. Când am început drumul acum 4 ani am avut un plan, ne-am agățat de el și ne-a adus aici”, a declarat selecționerul Spaniei după meci.

Apoi a avut o reacție memorabilă în momentul în care a vrut să-și laude elevii: „Astăzi am întâlnit una dintre cele mai puternice naționale din lume, dar în fața lor au avut cea mai bună națională din lume!”.

FOTO. Golul marcat Oyarzabal din penalty, după ce Digne l-a faultat pe Yamal în careu

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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Spania, prima finalistă CM 2026

Spania a fost mai periculoasă încă din primele minute ale partidei, însă Baena a șutat direct în zid dintr-o lovitură liberă din poziție excelentă, în minutul 10.

Ibericii au rămas în atac și au deschis scorul în minutul 22: Digne l-a lovit pe Yamal în careu, iar Oyarzabal a executat perfect penalty-ul dictat de arbitrul Ivan Barton.

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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Șapte minute mai târziu, Deschamps a primit o lovitură grea: a rămas fără Saliba. Fundașul lui Arsenal s-a accidentat și a fost înlocuit cu mai puțin experimentatul Lacroix.

Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya
Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya

Galerie foto (8 imagini)

Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya Accidentarea lui Saliba în meciul cu Spania. Foto: captură X/@bIuezoya
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Mbappe nu a avut răspuns. Starul francezilor a fost prins de mai multe ori în poziții neregulamentare. O singură dată a păcălit ieșirile la ofsaid ale spaniolilor, în minutul 42, însă Unai Simon a fost pe fază, a ieșit la timp din careu și l-a blocat.

Jocul rapid de pase al spaniolii i-a surprins din nou pe adversari în minutul 58: Pedro Porro i-a pasat lui Dani Olmo, acesta i-a retrimis mingea cu o deviere superbă, iar fundașul dreapta l-a învins pe Maignan și a făcut 2-0.

Deschamps a făcut toate schimbările până în minutul 72, însă fără succes. Doue, Mbappe și Dembele s-au întrecut în ratări, iar defensiva ibericilor nu a cedat până la final!

  • Marea finală a Mondialului va avea loc duminică, de la 22:00 (ora României), pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Spania se va duela cu învingătoarea duelului dintre Anglia și Argentina.
  • Învinsa din a doua semifinală va juca împotriva Franței în finala mică a competiției, la Miami, partidă programată tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

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