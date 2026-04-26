„Mă-ta e curvă!" Prestianni, după ce a fost suspendat de UEFA în „scandalul Vinicius": „Nu sunt rasist"
Momentul în care Prestianni îl insultă pe Vinicius cu gura acoperită de tricou.
alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 15:59
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 15:59
  • Gianluca Prestianni (Benfica), exclus trei meciuri de UEFA, nu se consideră vinovat nici de rasism, nici de homofobie.
  • Susține că Vinicius l-a insultat primul în meciul cu Real, din Ligă. Ce i-ar fi spus brazilianul.

Gianluca Prestianni continuă să protesteze și după ce a fost pedepsit de UEFA în „scandalul Vinicius”.

„Un nou Calciopoli? E grav!” Fotbalul italian, iar la zid. Ce s-a întâmplat cu șefii arbitrilor, principalii acuzați de fraudă. Riscă Inter?
Citește și
„Un nou Calciopoli? E grav!” Fotbalul italian, iar la zid. Ce s-a întâmplat cu șefii arbitrilor, principalii acuzați de fraudă. Riscă Inter?
Citește mai mult
„Un nou Calciopoli? E grav!” Fotbalul italian, iar la zid. Ce s-a întâmplat cu șefii arbitrilor, principalii acuzați de fraudă. Riscă Inter?

Acuzat de rasism de atacantul brazilian în timpul meciului Benfica - Real Madrid 0-1, pe 17 februarie, în turul play-off-ului Ligii Campionilor, a susținut că nu e nici rasist, nici homofob.

Prestianni îl acuză pe Vinicius de provocare

A contestat și ideea de homofobie pentru „maricon”, afirmând că în Argentina „e o insultă comună”.

Exclus șase partide de UEFA, extrema Benficăi a reacționat iar în presa din țara sa. Și a spus încă o dată că Vinicius l-a provocat.

„Vinicius mi-a zis: «Haide, joacă-mă unu la unu, lașule!» și «Mă-ta e curvă!». Eu nu i-am replicat”, a declarat el pentru ESPN.

L-am auzit pe Mbappe acuzându-mă de rasism. Numești pe cineva rasist când nu a fost niciodată rasist Gianluca Prestianni, extremă Benfica

Întrebat dacă îi admiră pe Vinicius și pe Mbappe, a răspuns: „Nu-i admir. Îl admir pe Messi. Pentru mine, sunt jucători de top, însă obișnuiți”.

UEFA l-a suspendat pe Prestianni pentru homofobie

Pe 17 februarie, Vinicius s-a plâns arbitrului Francois Letexier că Prestianni a pronunțat cuvântul „mono” (maimuță), a susținut că l-a auzit, pentru că argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul când l-a insultat.

La finalul anchetei, Comisia de Disciplină UEFA a ajuns la concluzia că insulta a fost „maricon”, nu „mono” și l-a suspendat pentru homofobie șase meciuri, doar trei fiind însă efective.

Celelalte trei depind de ce face în următorii doi ani. Dacă nu mai e implicat într-un scandal similar, aceste trei jocuri de suspendare se șterg.

Citește și

„Pierdem tot. Realitatea e dură” Răzvan Lucescu, imaginea deznădejdii după finala Cupei pierdută de AEK: „Uităm să jucăm!”
Campionate
13:11
„Pierdem tot. Realitatea e dură” Răzvan Lucescu, imaginea deznădejdii după finala Cupei pierdută de AEK: „Uităm să jucăm!”
Citește mai mult
„Pierdem tot. Realitatea e dură” Răzvan Lucescu, imaginea deznădejdii după finala Cupei pierdută de AEK: „Uităm să jucăm!”
Trump, evacuat de urgență! FOTO: Atentat în SUA dejucat cu 46 de zile înainte de Mondial:  „Un agent împușcat”. Ce s-a întâmplat cu atacatorul
Campionatul Mondial
11:55
Trump, evacuat de urgență! FOTO: Atentat în SUA dejucat cu 46 de zile înainte de Mondial: „Un agent împușcat”. Ce s-a întâmplat cu atacatorul
Citește mai mult
Trump, evacuat de urgență! FOTO: Atentat în SUA dejucat cu 46 de zile înainte de Mondial:  „Un agent împușcat”. Ce s-a întâmplat cu atacatorul

Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
15:18
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Superliga
15:59
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Citește mai mult
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Nationala
15:30
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Citește mai mult
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
17:50
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
 „Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
16:34
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
16:46
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Top stiri
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
Tenis
14:44
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”
Citește mai mult
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Superliga
13:50
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Citește mai mult
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Campionatul Mondial
15:02
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Citește mai mult
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
B365
26.04
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Citește mai mult
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului

