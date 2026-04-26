„Mă-ta e curvă!” Prestianni, după ce a fost suspendat de UEFA în „scandalul Vinicius”: „Nu sunt rasist”

Gianluca Prestianni (Benfica), exclus trei meciuri de UEFA, nu se consideră vinovat nici de rasism, nici de homofobie.

Susține că Vinicius l-a insultat primul în meciul cu Real, din Ligă. Ce i-ar fi spus brazilianul.

Gianluca Prestianni continuă să protesteze și după ce a fost pedepsit de UEFA în „scandalul Vinicius”.

Acuzat de rasism de atacantul brazilian în timpul meciului Benfica - Real Madrid 0-1, pe 17 februarie, în turul play-off-ului Ligii Campionilor, a susținut că nu e nici rasist, nici homofob.

Prestianni îl acuză pe Vinicius de provocare

A contestat și ideea de homofobie pentru „maricon”, afirmând că în Argentina „e o insultă comună”.

Exclus șase partide de UEFA, extrema Benficăi a reacționat iar în presa din țara sa. Și a spus încă o dată că Vinicius l-a provocat.

„Vinicius mi-a zis: «Haide, joacă-mă unu la unu, lașule!» și «Mă-ta e curvă!». Eu nu i-am replicat”, a declarat el pentru ESPN.

L-am auzit pe Mbappe acuzându-mă de rasism. Numești pe cineva rasist când nu a fost niciodată rasist Gianluca Prestianni, extremă Benfica

Întrebat dacă îi admiră pe Vinicius și pe Mbappe, a răspuns: „Nu-i admir. Îl admir pe Messi. Pentru mine, sunt jucători de top, însă obișnuiți”.

UEFA l-a suspendat pe Prestianni pentru homofobie

Pe 17 februarie, Vinicius s-a plâns arbitrului Francois Letexier că Prestianni a pronunțat cuvântul „mono” (maimuță), a susținut că l-a auzit, pentru că argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul când l-a insultat.

La finalul anchetei, Comisia de Disciplină UEFA a ajuns la concluzia că insulta a fost „maricon”, nu „mono” și l-a suspendat pentru homofobie șase meciuri, doar trei fiind însă efective.

Celelalte trei depind de ce face în următorii doi ani. Dacă nu mai e implicat într-un scandal similar, aceste trei jocuri de suspendare se șterg.

