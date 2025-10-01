„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”

Florin Bratu (45 de ani) e nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu evoluând pentru Dinamo.

Fostul atacant al alb-roșiilor are așteptări mari de la tânărul de 20 de ani, după experiențele acestuia de la Brighton și Vitesse.

Mazilu s-a întors în România în urmă cu câteva săptămâni, însă nu este încă pregătit pentru a intra în lotul lui Zeljko Kopic, așa cum spunea chiar tehnicianul croat.

Florin Bratu: „Dinamo a făcut un efort pentru Mazilu”

Bratu crede că Mazilu trebuie să fie conștient de încredere pe care Dinamo a avut-o în el în momentul în care a decis să-l transfere.

„Eu sunt foarte curios de revenirea lui Mazilu. Echipa are mare nevoie de un atacant. Dacă revine la forma lui, pe care o știam de la Farul, ar aduce un plus. În primul rând fizic, e peste Armstrong.

E un jucător mai penetrant, care îți apare foarte bine între fundașii centrali, are viteză bună, știe să pătrundă cu mingea la picior. Are ceva din mine, dar eu nu prea am jucat bandă. Am fost puțin în bandă în Franța, câteva meciuri la Dinamo, al doilea atacant.

Mazilu avea și are un profil frumos, îmi doresc foarte mult ca el să-și revină, fotbalul românesc are nevoie de jucători talentați. E un fotbalist special, ca fotbal pe care l-a propus la Farul.

Cu siguranță s-a maturizat. Așa ar trebui după experiențele avute în Anglia și Olanda. Nu e simplu, asta e clar. Dinamo a făcut un efort pentru el, trebuie să se gândească la lucrul ăsta”, a declarat Florin Bratu, potrivit fanatik.ro.

400.000 de euro a plătit Dinamo către Brighton, pentru transferul lui Mazilu, potrivit transfermarkt.com

În ianuarie 2024, Brighton plătea 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Mazilu de la Farul Constanța.

