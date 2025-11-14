Luis Rubiales (48 de ani), fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, a fost atacat cu ouă la prezentarea cărții sale de la Madrid.

Cartea lui Rubiales prezintă momente din viața acestuia și controversele în care a fost implicat, inclusiv scandalul cu Jennifer Hermoso, jucătoarea pe care a sărutat-o pe scenă la decernarea medaliilor după finala Campionatului Mondial din 2023.

FOTO. Luis Rubiales a fost agresat chiar de unchiul său

Luis Rubiales a fost atacat cu ouă, iar agresorul a fost chiar unchiul său, relatează marca.com.

Fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal și-a lansat cartea „Matar a Rubiales” (n.r. - Ucideți-l pe Rubiales), joi, în cadrul unui eveniment ce a avut loc la Madrid.

Agresorul, care se numește tot Luis Rubiales și este fratele mai mic al tatălui fostului șef RFEF, a aruncat cu trei ouă spre nepotul său, în timp ce acesta ținea un discurs.

Văzând ce se întâmplă, fostul oficial spaniol s-a ridicat imediat de pe scaun și a fugit nervos spre atacator, pentru a-l înfrunta. Fusese lovit cu un ou în spate.

Agresorul a fost imobilizat, scos afară și reținut mai apoi de poliție. Luis Rubiales și-a dat seama abia în acel moment că vinovatul era unchiul său.

Luis Rubiales: „Este un om problematic”

Luis Rubiales a vorbit mai apoi despre gestul făcut de unchiul său, care l-a numit „nerușinat” înainte de a arunca ouăle.

„A intrat cineva și apoi am văzut că era unchiul meu, care este un om problematic, întotdeauna a fost. A venit cu niște ouă și după le-a aruncat, dar eu nu știam ce avea în mâini și, când l-am văzut intrând, am crezut că are o armă. Am ieșit repede și am alergat spre el.

Adevărul este că nu m-am gândit la mine, m-am gândit la o familie care a venit să mă vadă, o familie pe care o cunosc.

Prietenul meu Paco este din Granada, are doi copii, iar soția lui însărcinată. Și s-a întâmplat chiar lângă el! M-am temut pentru copii și am ieșit repede înspre el.

Este regretabil, dar mă concentrez pe restul, pe faptul că totul a decurs foarte bine, a fost pozitiv, au venit foarte mulți oameni”, a declarat Luis Rubiales, potrivit marca.com.

Luis Rubiales a fost președintele Federației Spaniole de Fotbal în perioada 2018-2023. A fost nevoit să demisioneze în urma scandalului iscat după ce a sărutat-o fără consimțământ pe jucătoarea Jenni Hermoso.

