Parada campionilor low cost  Cum a sărbătorit o echipă din România promovarea »  Imagini senzaționale din comună

ACS Malu cu Flori, echipă din liga a cincea Dâmbovița, a sărbătorit promovarea în cel de-al patrulea eșalon în stil de mare campioană, dar cu buget low cost.

Cum marile echipe sărbătoresc titlurile arătând trofeul suporterilor dintr-un autocar descoperit, cei de la Malu cu Flori au decis să sărbătorească în manieră proprie, în limita posibilităților.

Sărbătoare de titlu la Malu cu Flori, în Liga 5 din Dâmbovița

După ce au câștigat liga a cincea și și-au asigurat promovarea în cel de-al patrulea eșalon, cei de la ACS Malu cu Flori au decis să sărbătorească precum marile echipe.

Jucătorii de la Malu cu Flori au defilat prin întreaga comună în remorca unui tractor, prezentându-le localnicilor trofeul de campioană al celui de-al cincilea eșalon.

De la sărbătoarea fotbaliștilor nu au lipsit fumigenele și steagurile cu însemnele echipei.

ACS Malu cu Flori a promovat în cel de-al patrulea eșalon județean după ce a câștigat Liga 5 la distanță de 16 puncte față de gruparea de pe locul secund, Valahii Târgoviște.

