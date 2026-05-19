Decizie istorică  Southampton, exclusă din barajul de promovare și depunctată după scandalul de spionaj din Anglia 

Southampton, grupare calificată în finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League, a fost sancționată drastic de EFL, după scandalul de spionaj din Anglia.

Cu 48 de ore înaintea meciului tur cu Middlesbrough, scor 0-0, din semifinala barajului, un membru din staff-ul echipei Southampton a fost surprins la baza celor de la Boro.

Acesta filma antrenamentul echipei cu un telefon, având căștile conectate, înainte de a fi abordat de un angajat al lui Middlesbrough. A fugit, iar totul a fost surprins de camerele de filmat din zonă.

Southampton, exclusă din play-off -ul pentru promovare

După ce a avut loc o anchetă în care cei de la Southampton au recunoscut încălcarea regulamentului, EFL a decis ca „sfinții” să fie excluși din play-off-ul pentru promovare .

Astfel, Middlesborough, echipă care a pierdut „dubla” cu cu 1-2 la general, va juca finala pentru promovare împotriva celor de la Hull City.

Sancțiunea nu se oprește aici! Southampton va începe următorul sezon de Championship cu o depunctare de patru puncte.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs' training.



„O Comisie Disciplinară Independentă a exclus astăzi echipa Southampton din play-off-urile Sky Bet Championship, după ce clubul a recunoscut multiple încălcări ale regulamentelor EFL legate de filmarea neautorizată a antrenamentelor altor cluburi.

În plus, clubul a primit o deducere de patru puncte, care va fi aplicată clasamentului Campionatului 2026/27.

Efectul deciziei de astăzi este că Middlesbrough este reintegrată în play-off-urile din 2026 și va avansa în finala play-off-ului împotriva lui Hull City.

Finala rămâne programată pentru sâmbătă, 23 mai, ora de începere urmând să fie confirmată”, a transmis EFL.

Reacția celor de la Middlesborough

După rezultatul anchetei, care a fost favorabil pentru ei, cei de la Middlesborough au emis un comunicat oficial prin care au salutat decizia comisiei:

„Clubul de fotbal Middlesbrough salută rezultatul audierii de astăzi a Comisiei Disciplinare. Credem că acest lucru transmite un mesaj clar pentru viitorul jocului nostru în ceea ce privește integritatea și conduita sportivă.

Ca și club, ne concentrăm acum pe meciul de sâmbătă împotriva lui Hull City de pe Wembley. Informațiile despre bilete pentru susținătorii noștri vor fi disponibile în curând” , a transmis Boro.

