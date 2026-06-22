Au cumpărat terenul Stadionul de 100.000 de locuri are locație: cât va costa și când va fi gata

Manchester United face un pas important spre noul stadion de 100.000 de locuri: clubul a cumpărat terenul necesar proiectului

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Clubul britanic a anunțat azi că achiziționat cea mai mare parte a terenului necesar construirii unui nou stadion cu o capacitate de 100.000 de locuri, un pas important în planul pe termen lung de transformare a zonei Old Trafford.

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Noul stadion al lui United va fi unul de record în UK

Noua arenă ar urma să devină cel mai mare stadion sportiv din Marea Britanie și va reprezenta punctul central al unui amplu proiect de regenerare urbană, menit să transforme cartierul din jurul actualului stadion într-o destinație de top pentru sport și divertisment la nivel mondial.

Clubul a cumpărat terenul de 100.000 de metri pătrați, situat la aproximativ 350 de metri nord-vest de actualul Old Trafford, de la compania Indurent, furnizor de spații industriale și parte din portofoliul Blackstone.

Manchester United a anunțat că va colabora direct cu firmele afectate de dezvoltarea proiectului pentru a le sprijini în perioada de tranziție.

Planul pentru noul stadion face parte dintr-o strategie mai amplă de revitalizare a zonei Old Trafford, realizată în colaborare cu Consiliul Trafford și Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation (OTRMDC).

Proiectul de regenerare, care acoperă o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, prevede construirea a aproape 15.000 de locuințe noi, inclusiv locuințe accesibile, crearea a aproximativ 48.000 de locuri de muncă la nivel local și peste 90.000 la nivel național. Investiția ar urma să contribuie cu peste 7 miliarde de lire sterline anual la economia Marii Britanii.

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Collette Roche, director executiv al departamentului Manchester United dedicat dezvoltării noului stadion, a declarat că achiziția terenului reprezintă un moment important pentru viitorul clubului.

„Vestea de astăzi evidențiază progresul pe care îl facem către o nouă casă de clasă mondială pentru Manchester United și reprezintă o etapă semnificativă pe măsură ce intrăm în următoarea fază a dezvoltării.

Faptul că putem construi atât de aproape de Old Trafford ne permite să păstrăm moștenirea, tradițiile și ritualurile atât de importante pentru fanii noștri.

Suntem hotărâți să construim un stadion de clasă mondială împreună cu suporterii noștri, nu doar pentru ei, punând atmosfera, accesibilitatea financiară și accesul facil în centrul proiectului.

Aceasta este o oportunitate care apare o dată într-o generație și care se aliniază complet cu obiectivele locale și naționale de dezvoltare.

Asigurarea terenului potrivit pentru noua noastră casă a fost absolut esențială, iar terenul pe care l-am achiziționat ne oferă baza pentru a construi un stadion cu adevărat de clasă mondială, care să respecte trecutul nostru și să fie pregătit pentru viitor.”

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