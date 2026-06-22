UEFA a anunțat programul Universității Craiova în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, unde oltenii vor da peste Vitebsk.

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Craiova va avea un mare avantaj la debutul în preliminariile Ligii Campionilor, urmând să înfrunte o echipă care nu poate evolua în propria țară.

Când joacă U Craiova. UEFA a anunțat datele și orele meciurilor cu Vitebsk din Liga Campionilor

Oltenii au avut noroc la tragerea la sorți și vor debuta în preliminarii împotriva campioanei Belarusului. Pentru că a ajutat Rusia la invadarea Ucrainei, Belarusul a fost sancționat de UEFA și nu poate găzdui meciurile din cupele europene pe teren propriu.

Astfel, prima manșă care ar fi trebuit să aibă loc la Vitebsk se va disputa la Mezőkövesd, în Ungaria, la aproximativ 160 km de Oradea.

Ambele confruntări vor avea loc miercurea, cel din Ungaria la ora 20:00, în timp ce returul din Bănie va începe la ora 20:30.

Nu se știe în acest moment cine va transmite partidele, drepturile TV urmând să fie vândute în zilele premergătoare partidelor.

Vitebsk - Craiova, miercuri, 8 iulie, ora 20:00

Craiova - Vitebsk, miercuri, 15 iulie, ora 20:30

Meciul din Ungaria va fi primul pentru olteni în noul sezon, urmând ca între cele două partide cu Vitebsk, pe 12 iulie, să o întâlnească pe U Cluj, în Supercupa României, pe „Ion Oblemenco”. Ora de start încă nu a fost anunțată.

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