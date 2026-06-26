Manuel Neuer (40 de ani) a respins ideea că ar fi greșit la golul decisiv marcat de Gonzalo Plata (25 de ani) în Germania - Ecuador, scor 1-2, în ultima etapă a grupei E de la Campionatul Mondial 2026.

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Ecuador avea nevoie de victorie pentru a merge mai departe, în timp ce Germania era deja calificată în fazele eliminatorii.

Germania a deschis scorul rapid, prin Leroy Sane, în minutul 2, dar sud-americanii au întors rezultatul prin golurile marcate de Nilson Angulo (minutul 9) și Gonzalo Plata (minutul 77).

Manuel Neuer nu crede că a greșit la golul care a adus înfrângerea Germaniei: „Am vrut doar să prind mingea”

Faza golului de 2-1 a provocat discuții în Germania. După un corner, Kevin Rodríguez a deviat mingea cu capul, iar Plata a intervenit în fața porții și a trimis balonul pe lângă Neuer.

Portarul Germaniei a încercat să prindă mingea, însă nu a reușit. Întrebat după meci dacă faza poate fi considerată o greșeală de portar, Neuer a răspuns scurt: „Nu!”, conform bild.de.

Apoi, Manuel Neuer, campion mondial cu Germania în 2014, a explicat de ce nu crede că ar fi putut interveni diferit la acea fază.

„Este o deviere normală cu capul, iar eu încerc apoi să prind mingea. Deci o situație absolut normală. Orice portar care a jucat vreodată știe că trebuie să mă poziționez așa față de minge și să încerc să o prind.

Este ca atunci când un jucător merge spre minge și celălalt ajunge înaintea lui cu vârful ghetei. Eu mă uit la deviere, la ceea ce se întâmplă în față.

El poate devia mingea oriunde, iar eu mă orientez după această deviere, mă uit la minge și încerc să o prind. Trebuie să mă uit la ce se întâmplă în fața mea, unde este mingea și ce se întâmplă cu ea”, a mai spus portarul.

De aceea am vrut doar să o prind. Ar fi fost și cea mai sigură soluție. Dacă începeam să resping mingile în careul mic, la înălțimea pieptului, exista posibilitatea să fie autogol. Deci, în niciun caz! Manuel Neuer, portarul Germaniei

Jonathan Tah, colegul său din naționala Germaniei și de la Bayern Munchen, i-a luat apărarea după meci: „Cred că nu i se poate reproșa nimănui nimic”.

Ecuador s-a calificat în fazele eliminatorii de pe locul al treilea al grupei E, cu patru puncte. Pentru naționala lui Beccacece este prima calificare în faza eliminatorie a unui Mondial după 2006.

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