Nadia Comăneci, în tribune la Mondial FOTO. Pe cine a susținut legenda gimnasticii la CM 2026

Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă în tribune la meciul Turcia - SUA, scor 3-2, din ultima etapă a grupei D de la Campionatul Mondial 2026.

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Apariția fostei mari gimnaste a venit la un meci spectaculos. Nadia a fost în tribune la Los Angeles Stadium pentru a susține SUA, țara în care s-a stabilit definitiv încă din 1991.

Americanii au deschis scorul rapid, prin Auston Trusty, în minutul 3, dar Turcia a întors rezultatul înainte de pauză, după golurile marcate de Arda Guler și Baris Alper Yilmaz.

Nadia Comăneci a asistat la victoria spectaculoasă a Turciei cu SUA

Sebastian Berhalter a egalat în minutul 49, iar scorul a rămas 2-2 până spre finalul partidei.

Nadia Comăneci a fost surprinsă de camerele TV în minutul 90, într-un moment în care jocul era întrerupt pentru ca Auston Trusty, fundașul americanilor, să primească îngrijiri medicale.

Kaan Ayhan a marcat golul victoriei în minutul 90+8, iar Turcia a obținut primul succes la acest turneu final, după ce pierduse primele două meciuri din grupă.

Nadia Comăneci a asistat la prima victorie a Turciei la acest Mondial, dar rezultatul nu a fost suficient pentru turci, care erau eliminați matematic înainte de ultima etapă.

Nadia Comăneci rămâne una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, a devenit prima gimnastă din istorie care a primit nota 10 la o competiție olimpică.

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