Căpitan pe La Bombonera VIDEO. Momente de neprețuit pentru un fotbalist din Liga 1 » Ce s-a întâmplat după duelul cu Leo Messi
Argentina - Mauritania 2-1. Foto: instagram.com
alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 10:15
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 10:15
  • Argentina - Mauritania 2-1. Aly Abeid (28 de ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, a condus din teren naționala africană, în amicalul contra campioanei mondiale.

Fundașul formației din Gruia s-a aflat pe teren timp de 78 de minute și s-a duelat în repriza secundă cu starul Lionel Messi, introdus pe teren după pauză.

Argentina - Mauritania 2-1. Aly Abeid, căpitan contra lui Lionel Messi

Amicalul de lux disputat de naționala lui Abeid a avut loc la Buenos Aires, pe legendarul stadion La Bombonera, al celor de la Boca Juniors.

Campioana mondială din 2022 s-a impus prin golurile marcate de Enzo Fernandez și Nico Paz în prima repriză, africanii reușind să reducă din diferență în minutul 90+4, prin Lefort.

Înaintea partidei, clubul CFR Cluj i-a transmis un scurt mesaj fundașului său.

„Aly Abeid este căpitanul Mauritaniei în duelul amical împotriva Argentinei, pe celebrul stadion La Bombonera! Mult succes, Aly!”, a scris CFR Cluj pe pagina de Facebook.

26 de apariții
a bifat Abeid pentru CFR Cluj în acest sezon, în toate competițiile

La finalul partidei din capitala Argentinei, jucătorii Mauritaniei s-au bucurat în continuare de atmosfera de pe Bombonera și au mers în fața peluzei fanilor argentinieni, cântând alături de aceștia.

Ulterior, la vestiare, jucătorii africani s-au înghesuit pentru a obține fie tricoul lui Messi. Sau măcar o poză cu multiplul câștigător al Balonului de Aur.

