„Du-te, Ilie! Du-te...” VIDEO. Marcel Ciolacu, atac bizar la adresa lui Bolojan. Cum l-a folosit pe Nicolae Dică pentru a adânci criza politică 

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 10:54
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 10:57
  • Marcel Ciolacu, președinte al Consiliului Județean Buzău, a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan.
  • De data asta s-a folosit de unul dintre cele mai faimoase meciuri jucate de o echipă românească în ultimii 20 de ani, dar și de vedeta acelei partide.

În jur de 5.000 de membri PSD vor decide luni, prin vot electronic, dacă partidul îl mai susține pe Bolojan ca prim-ministru al guvernului de coaliție.

Fost președinte al PSD și premier în perioada 15 iunie 2023 - 6 mai 2025, Ciolacu a postat pe Facebook unul dintre cele două goluri marcate de Nicolae Dică în meciul dintre Dinamo Kiev și Steaua, scor 1-4, din 13 septembrie 2006.

În duelul din grupele Ligii Campionilor, comentatorii îi cereau fostului atacant al roș-albaștrilor, scăpat pe contraatac, să se îndrepte spre poarta grupării ucrainene și să marcheze. Acum, Ciolacu folosește îndemnul pentru a-i cere lui Ilie Bolojan să demisioneze.

„Mâine (n.r. - luni), este momentul să spunem AJUNGE! Ajunge ca românii să deconteze nota de plată a dezastrului economic produs de premierul Ilie Bolojan - cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimii 20 de ani, conform INS.

De aceea, îi transmit lui Bolojan un îndemn celebru în lumea fotbalului românesc (să mă ierte Nicolae Dică). Du-te, Ilie! Du-te...”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Duminică, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că liderul PNL a încălcat cele două linii roșii ale partenerilor de guvernare: „Să nu scadă puterea de cumpărare a românilor, să continuăm nivelul investițiilor publice, precum spitale, autostrăzi, iluminatul public”.

PSD cere demisia lui Ilie Bolojan

Evenimentul „Momentul Adevărului”, care are loc într-o sală din Parlament, începe la ora 17:00 și este de așteptat să dureze în jur de două ore, așadar, votul ar putea avea loc în jurul orei 19:00, scrie hotnews.ro.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

În acest scenariu, PSD va aștepta până joi, când are loc ședința de Guvern, demisia lui Bolojan, spun surse din partid care știu planul pregătit de social-democrați. Adică, PSD îi dă lui Bolojan trei zile pentru a-și da demisia.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, social-democrați iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat, pentru a-l forța pe premier să ceară un vot de încredere în Parlament.

Dacă cei 7 social-democrați care fac parte din cabinetul Bolojan se retrag, componența politică a Guvernului se schimbă, situație în care, potrivit legii, premierul trebuie să meargă în fața senatorilor și deputaților pentru a cere un nou vot de încredere în 45 de zile.

Dacă primește votul de încredere, adică dacă Parlamentul confirmă susținerea pentru noua formă a Guvernului, Bolojan rămâne premier.

Totuși, Constituția nu prevede ce se întâmplă dacă, după cele 45 de zile, premierul nu cere votul de încredere parlamentarilor. Există precedentul Guvernului condus de Emil Boc care a fost demis prin moțiune de cenzură pe 13 octombrie 2009, după ce PSD și-a retras miniștrii.

Un alt scenariu luat în calcul de liderii PSD este să depună o moțiune de cenzură, însă, potrivit informațiilor HotNews, social-democrații ar iniția sau vota o moțiune doar în cazul în care Bolojan nu va merge în Parlament pentru un vot de încredere.

Nicolae Dica Liga Campionilor fcsb guvern marcel ciolacu ilie bolojan
