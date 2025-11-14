„După 72 de ani” Un jucător din Liga 4 a României a fost convocat la națională

Marcel Joseph (28 de ani), atacantul echipei CA Oradea, care evoluează în Liga 4, a fost convocat la naționala statului Bahamas.

Ajuns în România la începutul anului 2024, Marcel Joseph a fost integralist pentru naționala statului Bahamas în amicalul pierdut cu Anguilla, scor 1-2.

Bahamas mai are de jucat în acțiunea din luna noiembrie cu Insulele Virgine Britanice. Partida este programată sâmbătă, cu începere de la ora României 23:30.

Marcel Joseph, din Liga 4 direct la naționala statului Bahamas

Chiar CA Oradea a făcut anunțul cu privire la convocarea lui Marcel Joseph, printr-o postare amplă pe pagina oficială de Facebook a clubului.

„Azi noapte, la Truman Bodden Sports Complex din George Town (Insulele Cayman), Marcel Joseph a revenit în naționala statului Bahamas, bifând toate cele 90 de minute ale disputei cu Anguilla.

Partida, pierdută din păcate de The Junkanoo Boys cu scorul de 1-2, a fost una amicală, parte a CONCACAF Series (un fel de UEFA Nations League de importanță mai mică însă).

Partida în sine, dar și rezultatul sunt mai puțin relevante, în condițiile în care pentru Club Atletic Oradea a fost prima selecție a unui jucător la un lot național de seniori, după o pauză de 72 de ani.

Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 1953, când Iuliu Kiss a fost selecționat de Gheorghe Popescu I pentru partida câștigată de România (scor 3-1) în fața Bulgariei, meci din calificările pentru Cupa Mondială din 1954.

De la reapariția pe firmamentul fotbalului românesc, CAO a mai avut jucători chemați la acțiunile naționalelor, dar de tineret.

Ne aducem aminte de Patrick Gânțe (România U15 și U16), Luca Popa (România U15, U16 și U17) sau Márk Kovács (România U18).

Pentru Marcy nu este singurul meci, deoarece sâmbătă Bahamas va întâlni Insulele Virgine Britanice, tot în Insulele Cayman, în cadrul aceleași competiții”, au scris cei de la CA Oradea

20 de selecții și 2 goluri a bifat Marcel Joseph pentru naționala statului Bahamas

