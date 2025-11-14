Dinamo nu renunță „Câinii” insistă pentru transferul golgheterului din Liga 2 : „Ne-ar scoate din necaz”

Dinamo nu renunță la varianta Valentin Robu (22 de ani), jucătorul celor de la Metalul Buzău și unul dintre golgheterii din Liga 2.

Crescut de Dacia Unirea Brăila, Valentin Robu ar fi putut să ajungă în curtea lui Dinamo încă din iarna trecută. Transferul a picat, deoarece formația din Liga 2 cerea o sumă dublă față de ce puteau oferi „câinii” la momentul respectiv.

Cu toate acestea, Robu a ajuns din nou în vizorul lui Dinamo. Atacantul va intra în luna decembrie în ultimele 6 luni de contract și ar putea ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic încă din această iarnă.

Fotbalistul este dorit cu insistență chiar de Florentin Petre, fost antrenor la Dacia Unirea Brăila, cel care i-a oferit debutul lui Valentin Robu la vârsta de doar 15 ani.

Dacă mutarea se va realiza, gruparea brăileană se va alege și ea cu un procent de 50% din suma de transfer.

„Știu de la Florentin Petre de interesul pe care Dinamo București îl manifestă față de Vali Robu.

Dacă s-ar concretiza ne-ar scoate din necaz, am păstrat un procent de 50% din valoarea transferului.

Vali este un copil extraordinar, oricând poate face pasul în prima ligă, de el depinde”, a declarat Vasile Popa, președintele clubului Dacia Unirea, potrivit obiectivbr.ro

250.000 de euro este cota lui Valentin Robu, potrivit transfermarkt.ro

Robu are un sezon de vis la Metalul Buzău. Atacantul a marcat deja 10 goluri în 13 etape, fiind la egalitate în topul celor mai buni marcatori cu Cristian Măgerușan (ASA Târgu Mureș).

În acest moment, Metalul Buzău ocupă locul 6, în Liga 2, ultimul ce asigură calificarea în play-off, cu 25 de puncte.

Andrei Nicolescu și Metalul Buzău, contre pe subiectul Robu

În vară, Andrei Nicolescu dezvăluia motivul pentru care Valentin Robu nu a semnat cu Dinamo:

„Mi-aduc aminte că în iarna trecută am vrut să luăm un jucător de la Metalul Buzău, din Liga 2. Un jucător de 23 de ani, Vali Robu, plăteam până la urmă 100.000 de euro pe el, cu niște procente, și am avut o contraofertă dublă pentru un jucător care nu făcuse performanță în România, totuși. Adică, sunt niște criterii. Dacă m-aș fi dus undeva, afară, cu 200.000, cu siguranță găseam un jucător…

E vorba de percepția generală în România. Cred că au mai negociat și cu alte echipe și cred că tocmai prețul ăsta prohibitiv a făcut ca el să rămână acolo”, spunea Nicolescu la Prima Sport.

Ulterior, Metalul Buzău a emis un comunicat în care l-au contrazis pe oficialul clubului din „Ștefan Cel Mare”.

„Poziția clubului Metalul Buzău în legătură cu negocierile pentru transferul lui Valentin Robu.

În contextul declarațiilor apărute recent în spațiul public, considerăm necesar să precizăm faptele reale privind oferta primită din partea clubului Dinamo București pentru transferul jucătorului nostru, Valentin Robu.

Contrar informațiilor vehiculate, nu a existat o asemenea ofertă din partea clubului Dinamo.

Oferta oficială transmisă către Metalul Buzău a fost de

aproape 5 ori mai mică, sumă ce include grilele de formare, promovare, solidaritate etc, conform regulamentelor în vigoare.

Această sumă ar fi fost crescută, în total, la valoare comunicată de către oficialul clubului Dinamo, prin bonusuri condiționate strict de performanța jucătorului la noul club (apariții în meciuri oficiale, titularizări și goluri marcate).

Considerăm că pregătirea și forma sportivă a unui jucător, odată transferat, sunt responsabilitatea exclusivă

a clubului cumpărător, nu a celui care îl cedează.

Nu este normal ca un club să fie plătit doar dacă fotbalistul, aflat deja în alt mediu de pregătire, îndeplinește anumite obiective personale de performanță.

Propunerea noastră, transmisă transparent către Dinamo, a fost ca suma, pe care acum spun cei de la Dinamo că ar fi fost dispuşi să o achite, să fie plătită în 3 rate, plus un procent dintr-un eventual transfer viitor, dar nu mai puțin de o anumită sumă de bani.

Metalul Buzău rămâne un club deschis negocierilor și dialogului, însă doar pe baze corecte și transparente.

Suntem realiști în ceea ce privește piața

transferurilor şi vom apăra întotdeauna atât valoarea jucătorilor noștri, cât și munca depusă în formarea lor.

Iar pentru a demonstra cine prezintă corect situația, îi oferim oficialului care a făcut aceste declarații acordul expres al clubului nostru de a prezenta public contraoferta transmisă de Metalul, cu o singură condiție: să prezinte în același timp și Acordul de Transfer cu oferta reală a clubului Dinamo.

Este ușor să arunci propuneri fără acoperire și să creezi confuzie, însă noi credem că adevărul trebuie să se bazeze pe documente, nu pe interpretări”, se arată în comunicatul postat pe rețelele de socializare a celor de la Metalul Buzău.

