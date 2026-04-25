Marco Trungelliti (Foto: IMAGO)
Tenis

„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!" VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control"

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 10:47
  • Marco Trungelliti (36 de ani, #77 ATP) a avut un conflict cu fanii de la Madrid Open.
  • Argentinianul a postat un mesaj referitor la cele petrecute în timpului meciului din runda inaugurală a competiției de la Caja Magica.

Trungelliti și Daniel Merida (21 de ani, #102 ATP) s-au întâlnit de două ori la turneul de categorie Masters 1.000, iar ibericul s-a impus de fiecare dată.

A fost 7-6(4), 6-3 în calificări și 6-4, 1-6, 7-6(6) pe tabloul principal, unde argentinianul a ajuns din postura de lucky loser.

Sorana Cîrstea, în turul 3 la Madrid Poate înfrunta finalista de anul trecut + Gabriela Ruse, la un pas de o victorie uriașă cu #2 mondial
Citește și
Sorana Cîrstea, în turul 3 la Madrid Poate înfrunta finalista de anul trecut + Gabriela Ruse, la un pas de o victorie uriașă cu #2 mondial
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, în turul 3 la Madrid Poate înfrunta finalista de anul trecut + Gabriela Ruse, la un pas de o victorie uriașă cu #2 mondial

Marco Trungelliti, conflict cu fanii de la Madrid Open: „Rasism și lipsă de respect”

Meciul de pe Terenul 3 a fost unul foarte tensionat. În setul decisiv, spectatorii spanioli au încercat să-l ajute Merida, favoritul lor, deranjându-l pe Trungelliti în timpul serviciului.

Huiduit constant, Marco s-a așezat pe banca la scorul de 4-5 pe banca de la marginea terenului și a refuzat o vreme să joace.

„Nu joc așa. În timp ce loveam mingea, tipul ăla striga. Nu am cum să joc așa, pentru că situația se înrăutățește tot mai mult”, i-a spus Trungelliti arbitrului de scaun.

Argentinianul a cerut intervenția supervizorului și, când sprijinul a întârziat să apară, a încercat să-și facă singur dreptate: și-a pus mâinile în șolduri și a început să le răspundă celor din public, strigând spre ei și invitându-i să coboare pe teren pentru a rezolva personal conflictul.

Galerie foto (8 imagini)

Marco Trungelliti, conflict cu publicul de la Madrid Open (FOTO: captură video x.com/cheti365) Marco Trungelliti, conflict cu publicul de la Madrid Open (FOTO: captură video x.com/cheti365) Marco Trungelliti, conflict cu publicul de la Madrid Open (FOTO: captură video x.com/cheti365) Marco Trungelliti, conflict cu publicul de la Madrid Open (FOTO: captură video x.com/cheti365) Marco Trungelliti, conflict cu publicul de la Madrid Open (FOTO: captură video x.com/cheti365)
+8 Foto
labels.photo-gallery

Deși a avut două mingi de meci într-un game de serviciu, la scorul de 6-5 și 40-15, Trungelliti nu a reușit să închidă partida și a pierdut în tiebreak, scor 6-8.

După meci, Marco a postat un mesaj pe InstaStory: „Ca să încheiem subiectul de aseară: A fost o rușine? Da. A existat rasism? Da. Lipsa de respect încă de la început? Da. S-a făcut ceva în acest sens în timpul meciului? Nu prea. Îmi pasă? Nu”.

Trungelliti rămâne fără victorie într-un turneu de categorie Masters. A fost doar a doua sa prezență pe tabloul principal al unei competiții de acest nivel, după Indian Wells 2016.

2.348.446 de dolari
a adunat Marco Trungelliti din premiile din tenis. A devenit profesionist în 2008

Dani Merida: „Lucrurile au scăpat puțin de sub control”

Merida, care la începutul lunii aprilie ajungea până în finala Țiriac Open, a comentat momentele tensionate.

„Am trăit o atmosferă unică, meciurile de tenis nu sunt de obicei atât de intense. A fost un moment în care jocul s-a oprit pentru că cineva din public i-a spus ceva, el a răspuns, iar lucrurile s-au încins puțin.

Nu am auzit ce au spus, dar e adevărat că lucrurile au scăpat puțin de sub control”, a declarat Merida, potrivit puntodebreak.com.

Ulterior, spaniolul a postat un mesaj și pe Instagram: „Aș vrea să mulțumesc celor din public care au venit ieri să ne susțină cu respect și să spun că cei care au venit să ne insulte nu ne reprezintă pe niciunul dintre noi”.

VIDEO. Momentul în care Trungelliti se ceartă cu publicul de la Madrid Open

Trungelliti, detalii despre mafia pariurilor din tenis

În urmă cu trei ani, Marco Trungelliti vorbea despre meciurile aranjate la nivel ITF și afirma că organizațiile abilitate refuză să intervină.

Argentinianul dezvăluia că a refuzat să primească mită pentru a truca partide și povestea că a primit numeroase amenințări cu moartea din această cauză.

Noi, jucătorii, nu suntem protejați și trebuie să alegem între a fi plătiți cu 200 de euro pentru a câștiga un meci sau să câștigăm 15.000 de euro pentru a fi ceea ce eu consider a fi corupți. Dar nu există voința de a face din tenis un sport despre care se spune că este curat, când vă asigur că nu este așa. Marco Trungelliti, în 2023

Citește și

„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
Superliga
22:40
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
Citește mai mult
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
rasism atp madrid mutua madrid open daniel merida marco trungelliti
Știrile zilei din sport
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Superliga
26.04
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Citește mai mult
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Superliga
26.04
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Citește mai mult
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Superliga
26.04
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Citește mai mult
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Stranieri
26.04
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Citește mai mult
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
 „O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
23:42
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
23:08
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
00:06
„Kopic a gândit foarte bine meciul” Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
„Kopic a gândit foarte bine meciul”  Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Superliga
26.04
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Citește mai mult
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Înot
26.04
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Citește mai mult
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Handbal
26.04
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Citește mai mult
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
B365
25.04
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
Citește mai mult
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 40 rapid 39 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share