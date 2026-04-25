„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”

Marco Trungelliti (36 de ani, #77 ATP) a avut un conflict cu fanii de la Madrid Open.

Argentinianul a postat un mesaj referitor la cele petrecute în timpului meciului din runda inaugurală a competiției de la Caja Magica.

Trungelliti și Daniel Merida (21 de ani, #102 ATP) s-au întâlnit de două ori la turneul de categorie Masters 1.000, iar ibericul s-a impus de fiecare dată.

A fost 7-6(4), 6-3 în calificări și 6-4, 1-6, 7-6(6) pe tabloul principal, unde argentinianul a ajuns din postura de lucky loser.

Marco Trungelliti, conflict cu fanii de la Madrid Open: „Rasism și lipsă de respect”

Meciul de pe Terenul 3 a fost unul foarte tensionat. În setul decisiv, spectatorii spanioli au încercat să-l ajute Merida, favoritul lor, deranjându-l pe Trungelliti în timpul serviciului.

Huiduit constant, Marco s-a așezat pe banca la scorul de 4-5 pe banca de la marginea terenului și a refuzat o vreme să joace.

„Nu joc așa. În timp ce loveam mingea, tipul ăla striga. Nu am cum să joc așa, pentru că situația se înrăutățește tot mai mult”, i-a spus Trungelliti arbitrului de scaun.

Argentinianul a cerut intervenția supervizorului și, când sprijinul a întârziat să apară, a încercat să-și facă singur dreptate: și-a pus mâinile în șolduri și a început să le răspundă celor din public, strigând spre ei și invitându-i să coboare pe teren pentru a rezolva personal conflictul.

Deși a avut două mingi de meci într-un game de serviciu, la scorul de 6-5 și 40-15, Trungelliti nu a reușit să închidă partida și a pierdut în tiebreak, scor 6-8.

După meci, Marco a postat un mesaj pe InstaStory: „Ca să încheiem subiectul de aseară: A fost o rușine? Da. A existat rasism? Da. Lipsa de respect încă de la început? Da. S-a făcut ceva în acest sens în timpul meciului? Nu prea. Îmi pasă? Nu”.

Trungelliti rămâne fără victorie într-un turneu de categorie Masters. A fost doar a doua sa prezență pe tabloul principal al unei competiții de acest nivel, după Indian Wells 2016.

2.348.446 de dolari a adunat Marco Trungelliti din premiile din tenis. A devenit profesionist în 2008

Dani Merida: „Lucrurile au scăpat puțin de sub control”

Merida, care la începutul lunii aprilie ajungea până în finala Țiriac Open, a comentat momentele tensionate.

„Am trăit o atmosferă unică, meciurile de tenis nu sunt de obicei atât de intense. A fost un moment în care jocul s-a oprit pentru că cineva din public i-a spus ceva, el a răspuns, iar lucrurile s-au încins puțin.

Nu am auzit ce au spus, dar e adevărat că lucrurile au scăpat puțin de sub control”, a declarat Merida, potrivit puntodebreak.com.

Ulterior, spaniolul a postat un mesaj și pe Instagram: „Aș vrea să mulțumesc celor din public care au venit ieri să ne susțină cu respect și să spun că cei care au venit să ne insulte nu ne reprezintă pe niciunul dintre noi”.

VIDEO. Momentul în care Trungelliti se ceartă cu publicul de la Madrid Open

La chinada de Trungelliti con un aficionado diciendole que baje cagon y que grite ahora jdjdjsjs pic.twitter.com/JKGNGKNHXL — Cheti (@Cheti365) April 23, 2026

Trungelliti, detalii despre mafia pariurilor din tenis

În urmă cu trei ani, Marco Trungelliti vorbea despre meciurile aranjate la nivel ITF și afirma că organizațiile abilitate refuză să intervină.

Argentinianul dezvăluia că a refuzat să primească mită pentru a truca partide și povestea că a primit numeroase amenințări cu moartea din această cauză.

Noi, jucătorii, nu suntem protejați și trebuie să alegem între a fi plătiți cu 200 de euro pentru a câștiga un meci sau să câștigăm 15.000 de euro pentru a fi ceea ce eu consider a fi corupți. Dar nu există voința de a face din tenis un sport despre care se spune că este curat, când vă asigur că nu este așa. Marco Trungelliti, în 2023

