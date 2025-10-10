 Iulia Curea, antrenor secund Fosta handbalistă de la CSM București va fi omul din spatele lui Ovidiu Mihăilă la naționala feminină: „O onoare”
Iulia Curea foto: Sport Pictures
Handbal

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 21:26
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 21:26
  • Iulia Curea (43 de ani) este noul antrenor secund al echipei naționale de handbal feminin.
  • După perioada petrecută în staff-ul campioanei CSM București, Curea va face acum un pas important în carieră, cu o lună înainte de Campionatul Mondial.

La câteva zile distanță după numirea în funcția de selecționer a lui Ovidiu Mihăilă, FRH a anunțat vineri și noul antrenor secund al naționalei feminine.

Iulia Curea este noul antrenor secund al echipei naționale feminine

Cu o carieră impresionantă în spate ca jucătoare, la Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București, Curea va face parte acum din staff-ul lui Mihăilă, în încercarea de a construi o națională puternică după plecarea lui Florentin Pera.

„Federația Română de Handbal anunță numirea Iuliei Curea în funcția de antrenor secund al echipei naționale feminine a României.

Fostă internațională cu o carieră remarcabilă și, în prezent, antrenor secund al echipei CSM București, Iulia Curea se alătură staff-ului tehnic condus de Ovidiu Mihăilă, în perspectiva acțiunilor din EHF Euro Cup 2026 și a pregătirii pentru Campionatul Mondial din decembrie.

Iulia Curea a fost una dintre cele mai apreciate extreme stânga din handbalul european, contribuind la performanțele obținute de România la competițiile internaționale majore.

După încheierea carierei de jucătoare, a făcut trecerea către antrenorat, devenind parte a staff-ului tehnic al CSM București, unde continuă să promoveze valorile profesionalismului și ale spiritului de echipă”, a scris FRH pe Facebook.

Iulia Curea: „E o onoare să revin alături de națională”

După numire, Curea a oferit și o primă reacție din postura de secund.

„Este o onoare să revin alături de echipa națională, de această dată din postura de antrenor.

Mă leagă multe amintiri și emoții de acest tricou, iar dorința mea este să contribui la formarea unei echipe unite, curajoase și demne de România”, a declarat Iulia Curea.

România va evolua în EHF Euro Cup, în meciurile cu Norvegia și Polonia pe 15, respectiv 19 octombrie 2025, iar pe finalul lunii noiembrie va participa la Campionatul Mondial, într-o grupă preliminară, alături de Croația, Japonia și Danemarca.

Echipa Nationala handbal feminin csm bucuresti antrenor secund iulia curea
