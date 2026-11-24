Marcos Llorente (31 de ani), jucătorul lui Atletico Madrid, a fost aspru criticat după ce s-a filmat în timp ce îi dădea fiicei sale de 2 ani să mănânce caviar.

Care a fost răspunsul fundașului spaniol, mai jos în articol.

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Luni, Llorente a postat un videoclip pe Instagram în timp ce o hrănea pe fiica sa, Amor, cu caviar. „Singura persoană pe care nu mă supăr că îmi fură jumătate de cutie”, a scris spaniolul în descrierea postării.

FOTO. Marcos Llorente, criticat: „Pe cât de milionar, pe atât de ignorant”

Fotbalistul lui Atletico Madrid a fost criticat dur de internauți pentru decizia de a se afișa în timp ce își hrănește fiica cu un aliment considerat de multe persoane ca fiind scump.

„Culmea aroganței. Ar trebui să posteze asta pe o rețea socială pentru milionari. Și-a pierdut complet simțul realității.

Mai întâi, vinul franțuzesc de 3.000 de euro sticla, iar acum, asta”, a scris o persoană pe rețelele de socializare, conform record.pt.

„Pe cât de milionar, pe atât de ignorant”, a mai adăugat un alt urmăritor.

Un alt comentariu ironic la adresa lui Llorente este: „Prima dată când îi dă să mănânce și trebuie neapărat să fie caviar, în fața telefonului”.

Marcos Llorente alimentando a su hija a base de caviar. Histórico https://t.co/WUEdXBWg0T — AtletionTop (@AtletiOnTop) November 23, 2026

Răspunsul lui Llorente: „Aceasta este Spania care te așteaptă, fiica mea”

Marți, Marcos Llorente le-a răspuns tuturor persoanelor care l-au criticat. În secțiunea „Story” de pe Instagram, acesta a postat un videoclip în care își hrănește din nou fiica cu caviar.

„De când v-ați transformat în supraveghetori ai cheltuielilor mele? Hahahaha”, a scris fotbalistul.

Llorente a introdus și un widget în acel story în care urmăritorii săi puteau răspunde la întrebarea: „Pe ce am voie să-mi cheltuiesc banii și pe ce nu?”.

Mai jos, jucătorul de la Atletico Madrid i-a transmis un mesaj fiicei sale în care a explicat că unele persoane sunt pline de ură.

„Și da, aceasta este Spania care te așteaptă, fiica mea. O Spanie plină de invidie, de multă ipocrizie, de critici, de prejudecăți și de oameni mai preocupați de ce face vecinul decât să-și construiască propria viață.

Apoi își umplu gura vorbind despre progres și despre a nu da înapoi. Nu își dau seama că de ani de zile băgăm în marșarier și călcăm accelerația la podea…”, a mai scris Llorente.

Mesajul transmis de Marcos Llorente. Foto: captură Instagram/@marcosllorente

În acest sezon, Marcos Llorente a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în 17 meciuri jucate pentru Atletico Madrid în toate competițiile.

El a mai ieșit în evidență anterior în afara terenului, cu opinii despre evenimente din Spania, eclipsa solară, reacția la speculațiile despre o relație cu Ferran Torres, felul în care a celebrat câștigarea CM (după care s-a retras de la națională), școala specială pe care vrea să o construiască și conspirația „chemtrails”.

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