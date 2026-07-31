„Nu există nimic mai masculin” Marcos Llorente, reacție după speculațiile legate de o relație între el și Ferran Torres +10 foto
Marcos Llorente și Ferran Torres (foto: instagram)
Campionate

„Nu există nimic mai masculin” Marcos Llorente, reacție după speculațiile legate de o relație între el și Ferran Torres

alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 19:49
  • Marcos Llorente (31 de ani) a răspuns public după ce fotografiile și videoclipurile în care apare alături de Ferran Torres (26 de ani) în vacanță au devenit virale și au generat numeroase speculații pe rețelele sociale.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Un gest de afecțiune surprins într-un videoclip publicat pe rețelele sociale a generat un val de comentarii în Spania, după ce fotbaliștii Ferran Torres și Marcos Llorente au fost văzuți îmbrățișându-se în timpul unei ieșiri pe mare.

„Duceți-vă dracului!” Reacția dură a unui fotbalist spaniol la adresa guvernului, pe tema celei mai mari crize de migrație din ultimii ani, din Ceuta
Citește și
„Duceți-vă dracului!” Reacția dură a unui fotbalist spaniol la adresa guvernului, pe tema celei mai mari crize de migrație din ultimii ani, din Ceuta
Citește mai mult
„Duceți-vă dracului!” Reacția dură a unui fotbalist spaniol la adresa guvernului, pe tema celei mai mari crize de migrație din ultimii ani, din Ceuta

Marcos Llorente, reacție după speculațiile legate de o relație între el și Ferran Torres

Imaginile au circulat rapid pe TikTok, Instagram și X, unde au fost interpretate în moduri diferite. O parte dintre utilizatori au privit gestul ca pe unul firesc între doi prieteni, în timp ce alții au lansat speculații privind natura relației dintre cei doi.

Întrebat de fani pe Instagram de ce oamenii au făcut „atâta scandal” pentru o îmbrățișare cu colegul său, mijlocașul lui Atletico Madrid a transmis un mesaj ferm:

„Mă surprinde că și în 2026 încă se creează dezbateri pentru faptul că doi bărbați își arată afecțiunea. Dar apoi văd cum stau lucrurile în societate și înțeleg de ce.

Pentru mine, nu există nimic mai masculin decât un bărbat sigur pe el, căruia nu îi este teamă să își arate afecțiunea față de un prieten”.

Ulterior, Ferran Torres a redistribuit mesajul lui Llorente pe contul său de Instagram.

Ferran Torres și Marcos Llorente, plus alți fotbaliști spanioli, au sărbătorit în Ibiza titlul de campioni mondiali
Ferran Torres și Marcos Llorente, plus alți fotbaliști spanioli, au sărbătorit în Ibiza titlul de campioni mondiali

Galerie foto (10 imagini)

Ferran Torres și Marcos Llorente, plus alți fotbaliști spanioli, au sărbătorit în Ibiza titlul de campioni mondiali Ferran Torres și Marcos Llorente, plus alți fotbaliști spanioli, au sărbătorit în Ibiza titlul de campioni mondiali Ferran Torres și Marcos Llorente, plus alți fotbaliști spanioli, au sărbătorit în Ibiza titlul de campioni mondiali Ferran Torres și Marcos Llorente, plus alți fotbaliști spanioli, au sărbătorit în Ibiza titlul de campioni mondiali Ferran Torres și Marcos Llorente, plus alți fotbaliști spanioli, au sărbătorit în Ibiza titlul de campioni mondiali
+10 Foto
labels.photo-gallery

Cum au apărut zvonurile despre Ferran Torres și Marcos Llorente

Totul a pornit în timpul vacanței petrecute de mai mulți jucători ai naționalei Spaniei în Ibiza, la scurt timp după câștigarea Cupei Mondiale 2026.

Ferran Torres și Marcos Llorente au publicat imagini în care apăreau împreună pe iaht, la cină, în oraș și îmbrățișându-se sau manifestând afecțiune unul față de celălalt.

Fotografiile au strâns mii de comentarii, multe dintre ele homofobe.

O parte dintre utilizatori au presupus că între cei doi ar exista o relație sentimentală, în timp ce alții au criticat faptul că o simplă îmbrățișare între doi prieteni a fost interpretată în această cheie.

Răspunsul lui Llorente a venit tocmai pentru a pune capăt acestor interpretări.

Recent, publicația spaniolă El Pais a folosit episodul drept punct de plecare pentru o analiză despre felul în care gesturile de afecțiune dintre bărbați continuă să fie privite diferit în afara terenului de fotbal.

Articolul subliniază că imaginile au scos din nou la suprafață dezbaterea despre stereotipurile privind masculinitatea și despre persistența homofobiei în fotbalul profesionist, indiferent de orientarea sexuală a persoanelor implicate.

Citește și

Ultimatum pentru Vinicius Florentino Perez a pus piciorul în prag! Decizia luată de Real Madrid
Campionate
16:25
Ultimatum pentru Vinicius Florentino Perez a pus piciorul în prag! Decizia luată de Real Madrid
Citește mai mult
Ultimatum pentru Vinicius Florentino Perez a pus piciorul în prag! Decizia luată de Real Madrid
FIFA nu renunță la planul controversat Atac la UEFA după boicotul anunțat de europeni: „Nimeni nu vinde fotbalul”
Campionatul Mondial
10:41
FIFA nu renunță la planul controversat Atac la UEFA după boicotul anunțat de europeni: „Nimeni nu vinde fotbalul”
Citește mai mult
FIFA nu renunță la planul controversat Atac la UEFA după boicotul anunțat de europeni: „Nimeni nu vinde fotbalul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Atletico Madrid spania fc barcelona ferran torres marcos llorente reactii homofobe
Știrile zilei din sport
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Diverse
09:03
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Citește mai mult
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Campionatul Mondial
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Citește mai mult
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Ciclism
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Citește mai mult
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Superliga
09:55
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung, Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Citește mai mult
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Top stiri
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Stranieri
10:01
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Citește mai mult
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Diverse
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Citește mai mult
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Campionate
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Citește mai mult
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
B365
30.07
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
Citește mai mult
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 31 rapid 14 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share