„Nu există nimic mai masculin” Marcos Llorente, reacție după speculațiile legate de o relație între el și Ferran Torres

Marcos Llorente (31 de ani) a răspuns public după ce fotografiile și videoclipurile în care apare alături de Ferran Torres (26 de ani) în vacanță au devenit virale și au generat numeroase speculații pe rețelele sociale.

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Un gest de afecțiune surprins într-un videoclip publicat pe rețelele sociale a generat un val de comentarii în Spania, după ce fotbaliștii Ferran Torres și Marcos Llorente au fost văzuți îmbrățișându-se în timpul unei ieșiri pe mare.

Marcos Llorente, reacție după speculațiile legate de o relație între el și Ferran Torres

Imaginile au circulat rapid pe TikTok, Instagram și X, unde au fost interpretate în moduri diferite. O parte dintre utilizatori au privit gestul ca pe unul firesc între doi prieteni, în timp ce alții au lansat speculații privind natura relației dintre cei doi.

Întrebat de fani pe Instagram de ce oamenii au făcut „atâta scandal” pentru o îmbrățișare cu colegul său, mijlocașul lui Atletico Madrid a transmis un mesaj ferm:

„Mă surprinde că și în 2026 încă se creează dezbateri pentru faptul că doi bărbați își arată afecțiunea. Dar apoi văd cum stau lucrurile în societate și înțeleg de ce.

Pentru mine, nu există nimic mai masculin decât un bărbat sigur pe el, căruia nu îi este teamă să își arate afecțiunea față de un prieten”.

Ulterior, Ferran Torres a redistribuit mesajul lui Llorente pe contul său de Instagram.

Cum au apărut zvonurile despre Ferran Torres și Marcos Llorente

Totul a pornit în timpul vacanței petrecute de mai mulți jucători ai naționalei Spaniei în Ibiza, la scurt timp după câștigarea Cupei Mondiale 2026.

Ferran Torres și Marcos Llorente au publicat imagini în care apăreau împreună pe iaht, la cină, în oraș și îmbrățișându-se sau manifestând afecțiune unul față de celălalt.

Fotografiile au strâns mii de comentarii, multe dintre ele homofobe.

O parte dintre utilizatori au presupus că între cei doi ar exista o relație sentimentală, în timp ce alții au criticat faptul că o simplă îmbrățișare între doi prieteni a fost interpretată în această cheie.

Răspunsul lui Llorente a venit tocmai pentru a pune capăt acestor interpretări.

Recent, publicația spaniolă El Pais a folosit episodul drept punct de plecare pentru o analiză despre felul în care gesturile de afecțiune dintre bărbați continuă să fie privite diferit în afara terenului de fotbal.

Articolul subliniază că imaginile au scos din nou la suprafață dezbaterea despre stereotipurile privind masculinitatea și despre persistența homofobiei în fotbalul profesionist, indiferent de orientarea sexuală a persoanelor implicate.

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