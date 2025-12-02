Margaret Court (83 de ani), fostă jucătoare de tenis cu 24 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a declarat o susținătoare a Israelului în contextul conflictului cu Palestina.

În cadrul unui interviu acordat recent pentru The Guardian, Margaret Court și-a exprimat sprijinul față de Israel, care se află în conflict cu Palestina încă din 1948, anul în care statul evreu și-a declarat independența..

Margaret Court: „Trebuie să fim alături de evrei”

Totuși, în ultimii doi ani, ostilitatea dintre cele două țări s-a intensificat, după atacul organizației teroriste Hamas asupra Israelului în octombrie 2023, care a iscat un război sângeros în care peste 70.000 de palestinieni și 2.000 de israelieni au fost uciși în urma campaniei militare a Israelului în Gaza, potrivit ministerului sănătății din teritoriul controlat de Hamas, scrie BBC.

Margaret Court, fostă jucătoare de tenis australiană, s-a declarat nemulțumită de modul în care guvernul din țara sa natală a gestionat problema războiului.

Court a transmis și un avertisment cu privire la consecințele care pot apărea dacă oamenii nu se vor alia cu Israelul.

„Fiind o națiune iudeo-creștină, am considerat că ei (n.r. - Guvernul australian) au greșit. S-au aliniat din nou cu americanii, jucând ca pe o tablă de șah.

Dar este foarte trist. Trebuie să fim alături de evrei și de această mică națiune. Cred că dacă nu o facem, vom plăti un preț”, a declarat Margaret Court, conform sportskeeda.com.

De-a lungul carierei sale în tenis, Margaret Court a cucerit 64 de titluri majore câștigate la simplu, dublu și mixt, bornă care nu a fost egalată nici în acest moment în rândul jucătoarelor de tenis feminin.

Doar Novak Djokovic a reușit să egaleze recordul deținut de australiană.

La simplu, Margaret Court a câștigat 24 de titluri de Grand Slam. Cea mai aproape de recordul acesteia a fost Serena Williams, care a cucerit 23 de trofee.

După retragerea sa din tenis din anul 1977, Court și-a dedicat viața activităților religioase, fiind o creștină devotată.

În ciuda performanțelor sale sportive impresionante, ea a fost marginalizată în tenisul australian din cauza convingerilor sale controversate. Court se opune ferm comunității LGBTQ și, la un moment dat, a susținut chiar apartheidul în Africa de Sud.

Au existat chiar solicitări ca arena „Margaret Court” de la Australian Open să fie redenumită din cauza opiniilor fostei sportive.

Titlurile de Grand Slam câștigate de Margaret Court:

11 titluri la Australian Open

5 la Roland Garros

3 la Wimbledon

5 la US Open

Ce s-a întâmplat între Israel și Palestina

Pe 7 octombrie 2023, organizația terorista Hamas a lansat o acțiune coordonată în sudul Israelului. Aceasta s-a soldat cu aproximativ 1.200 de victime israeliene și 251 de persoane răpite, conform Military Strategy Magazine.

Ca urmare a atacului, Israel a lansat o ofensivă care a afectat puternic Palestina: până în prezent, peste 70.000 de palestinieni au fost uciși, aproape o treime fiind copii, iar în Israel și-au pierdut viața 1.665 de persoane, dintre care 466 soldați, conform reuters.com.

Organizațiile internaționale au condamnat violențele comise de ambele părți, iar Națiunile Unite au acuzat Israelul de genocid, acuzație pe care statul israelian a respins-o, susținând că acțiunile sale au reprezentat o formă legitimă de autoapărare.

Totuși, Israel și Hamas au început recent demersurile pentru instaurarea păcii, iar unul dintre primii pași a fost semnarea unui armistițiu.

În urma acestuia, cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață, toți bărbați, au fost eliberați luni, alături de aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, potrivit The Guardian.

Sute de sportivi răniți sau chiar uciși în timpul atacurilor din Gaza

Sportul a avut și el de suferit în Palestina. După atacurile din Gaza, nu a mai existat nicio ligă, niciun club funcțional, iar sute de sportivi au fost răniți sau chiar uciși.

Printre aceștia se numără, Suleiman Al-Obeid, unul dintre cei mai faimoși fotbaliști din țară, poreclit „Pele al Palestinei”, și Hani Al-Masdar, fost internațional și antrenor al echipei olimpice.

