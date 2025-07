Acuză Federația  Maria Mihalache, una dintre marile speranțe ale atletismului, neinclusă în lotul României pentru Europenele U23: „De neînțeles!”

Maria Mihalache (22 de ani) acuză Federația Română de Atletism că nu este lăsată să participe la Campionatul European, deși și-a îndeplinit baremul.

Acuzațiile sportivei vin după ce forul a scos-o de pe lista pentru Europenele U23.

Scandal în atletismul românesc! Maria Mihalache, acuzații la adresa Federației

Maria Mihalache este cea mai rapidă atletă din România și este considerată drept marea speranță a României în vederea Jocurilor Olimpice din 2028, de la Los Angeles, scrie fanatik.ro.

Aceasta susține că, deși și-a îndeplinit baremul în proba de 100 de metri pentru competiția de la Bergen, din Norvegia, nu este lăsată să participe.

Europenele se vor disputa în perioada 17-20 iulie. Atleta își cumpărase biletele de avion pentru deplasarea la turneul final.

„Conform regulamentului oficial al European Athletics , mi-am îndeplinit baremul de calificare pentru Campionatele Europene U23 de la Bergen, îndeplinind de nu mai puțin de 6 ori baremul de 11,68.

Federația Romana de Atletism nu a ținut cont de acest aspect, neincluzându-mă in lotul României pentru acest Campionat European făcându-și propriile reguli .

Trec peste faptul ca deja Federația îmi cumpărase bilet pentru București- Bergen si apoi de la Bergen direct in Germania la Jocurile Mondiale Universitare, iar acum trebuie anulate biletele ceea ce înseamnă bani pierduți + alte costuri financiare pentru noul bilet spre Jocurile Mondiale Universitare plecând din București, in condițiile in care Federația invoca criza financiară .

Este de neînțeles cum un sportiv este oprit sa si apere șansele reale la o mare competiție, la doar 4 luni după ce am demonstrat ca in proba echivalenta celei de 100 m ( 60 m indoor) am doborât recordul național, care era vechi de aproape 30 ani, echivalent al unui timp pe 100m, mult mai bun decât baremul de 11,68.

Regret ca acesta este modul prin care Federația înțelege sa sprijine si sa încurajeze un sportiv de performanță aflat la început de cariera si le reamintesc ca am fost accidentata timp de 6 săptămâni, iar cu 2 zile in urma am demonstrat ca mi am revenit caștigând titlul de campion național la proba de 100m.

Tocmai pentru a putea fi apta si refăcuta la Campionatele Europene pentru a reprezenta Romania cat mai bine, am investit personal peste 3 mii de euro in tratamente medicale complexe la Institutul Cugat, deși cu toții știm cat de mici sunt salariile atleților, bineînțeles fără niciun ajutor din partea Federației.

Mulțumesc pentru acest sprijin si pentru modul in care înțeleg ei să încurajeze tinerii atleți.

Cum nu pot înțelege o asemenea atitudine, aleg sa-mi dau demisia din Comisia Atleților din cadrul Federației Romane de atletism”, a transmis Maria Mihalache.

