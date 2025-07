„Asta m-a enervat” Ce reproșează Daniel Pancu staff-ului de la națională + Fostul selecționer amenință doi jucători: „Să-i ferească Dumnezeu!”

Daniel Pancu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei de tineret, a vorbit despre greșelile comise de staff și de jucători, la Campionatul European.

România U21 a încheiat grupa de la turneul final pe ultimul loc, cu zero puncte în clasament. Italia, Spania și Slovacia au fost adversarele echipei pregătite de Daniel Pancu.

Daniel Pancu, reproșuri pentru staff și amenințări pentru doi dintre jucători: „ Să-i ferească Dumnezeu!”

Fostul selecționer al naționalei UNDER-21 a vorbit despre nemulțumirile față de staff-ul tehnic, de la Campionatul European.

De asemenea, acesta a lansat amenințări la adresa a doi dintre foștii săi elevi, după ce, în cadrul aceleiași emisiuni TV, acesta și-a acuzat foștii jucători de lipsă de disciplină.

„Singura supărare, legată de staff, este legată de golul cu Italia. Am și acum mesajul în telefon, dat cu șapte minute înainte de gol.

Exact așa am scris: «Zonă periculoasă de infiltrare Ruggeri, să acopere Corbu». Cum am luat golul? Fix așa. Asta m-a enervat, am luat gol ca în mesaj.

Echipa asta este și creația mea, de aceea îmi permit să vorbesc. Eu am fost declarat nebunul Europei, iar echipa asta a jucat la turneul final.

Unii jucători nici nu aveau cotă pe Transfermarkt. Pe doi-trei dintre ei să îi păzească Dumnezeu să îi prind la vreo echipă de club, pentru ce au făcut la finalul meciului cu Slovacia!” , a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

