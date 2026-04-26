Uniți pentru Luce, dezbinați de rasism! O scenografie emoționantă în memoria lui Mircea Lucescu, lovită de rasism oribil +12 foto
Uniți pentru Luce, dezbinați de rasism! O scenografie emoționantă în memoria lui Mircea Lucescu, lovită de rasism oribil

Publicat: 26.04.2026, ora 20:48
Actualizat: 26.04.2026, ora 21:29
  • DINAMO - RAPID. Peluza PCH a oferit un moment frumos, cu portretul lui Mircea Lucescu și șase jucători mari creați de el: Hagi, Andone, Răducioiu, Pirlo, Simeone și Fernandinho. 
  • Dar, la o lună după scandalul rasist din Giulești, PCH, Sud Dinamo și galeria Rapidului s-au duelat în insulte, în discriminare. 

Dinamo s-a întors pe Arena Națională după numai trei zile. A pierdut joi semifinala Cupei, 1-1, 1-4 la penaltyuri cu U Craiova, dar un derby contra Rapidului în play-off rămâne important, chiar dacă ambele echipe sunt foarte departe de lupta pentru titlu.

Fanii Rapidului, protest față de propriul club. Dar insultele rămân. Dinamo a răspuns identic

Nu mai sunt peste 20.000 de spectatori, cum au fost joi, erau așteptați în jur de 15.000, cu tot cu fanii giuleșteni.

Chiar dacă protestează împotriva conducerii propriului club, fără steaguri și fără bannere, suporterii vișinii sunt pe Arena Națională, la ultimul inel al peluzei. Au primit 2.750 de bilete.

Protestul contra șefilor însă nu i-a oprit să strige „m…” la prezentarea jucătorilor adverși.

Dinamoviștii au răspuns identic când crainicul a anunțat numele din primul „11” al lui Gâlcă. Insultele nu dispar.

Nici nu începuse derbyul și galeria oaspeților scanda: „Săriți cu toții și strigați tare, să moară câinii din Ștefan cel Mare!”. Și „Dinamo, m… Dinamo”.

În duelul precedent, în turul play-off-ului, la 3-2 pentru Rapid pe 14 martie, au fost multe incidente în Giulești, mesaje rasiste oribile. Dinamo a fost amendată cu 25.000 de lei. Rapid, cu 60.000 și o partidă fără fani, cu FC Argeș (au fost numai copii în tribune).

O scenografie superbă pentru Lucescu lovită de rasismul odios

În partea opusă a stadionului, galeria dinamovistă a promis că umple primul inel al peluzei.

PCH a anunțat o scenografie în memoria lui Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor român, care a cucerit titluri și cu Dinamo, și cu Rapid.

Dar înainte de scenografie, a început rasismul odios pe Arenă.

Sud Dinamo a scandat spre galeria oaspeților: „Țiganilor, țiganilor”. Și rapidiștii au răspuns ironic: „Țiganii, țiganii”.

S-au oprit toți când a început scenografia PCH. În primul rând, șase jucători mari lansați de Il Luce:

  • Hagi, Andone, Răducioiu, Pirlo, Simeone, Fernandinho. 

Deasupra lor s-a ridicat portretul lui Lucescu. Și un mesaj în engleză: „Ai creat măreție, adio Il Luce!”.

În acele momente, ambele galerii s-au unit, au aplaudat și au strigat pe rând „Mircea Lucescu”.

Apoi au început iar scandările rasiste. Și scutierii poliției au apărut în fața galeriei Rapidului.

Dar rasismul era pornit de dinamoviști: „La țigani, m... la țigani!”.

