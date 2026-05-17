Mariana Chivu, mama antrenorului de la Inter, a apărut foarte rar în spațiul public de-a lungul anilor. Acum, ea a fost prezentă la gala dedicată Centenarului Fotbalului Reșițean și a oferit declarații emoționante.

Discretă de-a lungul anilor, Mariana Chivu a vorbit cu emoție despre legătura profundă a familiei sale cu CSM Reșița.

Mama lui Cristi Chivu, apariție rară

Clubul din Banat l-a format pe fostul căpitan al naționalei României, iar Mircea Chivu, tatăl lui Cristi, a fost jucător și antrenor acolo.

„Am venit la Centenar să sărbătorim cei 100 de ani ai CSM Reșița. Este un club cu o vechime destul de mare, un club de tradiţie. E un club care s-a înfiinţat în 1926, în 1931 a câştigat campionatul, în 1954 a câştigat Cupa României.

În acest club eu sunt din 1975, de când soţul meu era jucător al acestui minunat club. Nouă ani mai târziu, a debutat Cristi la CSM. Pe mine mă leagă foarte multe de acest club.

De câte ori vin în Reşiţa, vin la clubul CSM Reşiţa, vin cu drag. Şi mă mândresc că şi Cristi, şi soţul meu au făcut parte din acest club”, a declarat Mariana Chivu în cadrul evenimentului.

Apariția mamei lui Cristi Chivu vine într-un moment special și pentru fostul mare internațional român.

În acest sezon, Chivu a scris istorie pe banca lui Inter Milano, reușind să cucerească atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei, chiar la primul său sezon ca antrenor al nerazzurrilor.

