ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre victoria „tricolorilor”, dar și despre schimbarea de antrenor din tabăra „câinilor”.

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Selecționerul Gheorghe Hagi a obținut prima sa victorie din cel de-al doilea mandat pe banca naționalei, chiar la primul meci în fața propriilor suporteri.

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1 . Cătălin Cîrjan: „O mândrie să fiu antrenat de Gică Hagi”

„A fost foarte frumos. Mă bucur foarte mult că am jucat din nou pentru România. E o mândrie pentru mine de fiecare dată când intru pe teren și să fiu antrenat de domnul Hagi.

Știți cum este dânsul: foarte pasionat, învățăm multe de la el. Se pricepe foarte bine cu mingea, iar în fiecare zi mă uit la el cu admirație. Este cel mai mare jucător român, un idol pentru mine.

De când am ajuns în cantonament, ne-a spus că vrea să ne vadă pe toți”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan, după plecarea lui Kopic: „Am fost șocat”

Căpitanul „câinilor” a fost întrebat și despre plecarea surprinzătoare a lui Zeljko Kopic de la Dinamo.

„Am fost șocat că s-a schimbat antrenorul. Am fost dezamăgit că a plecat Mister și îi urez mult succes. Nu știu nimic despre posibilitatea de a mă lua după el.

Oricum, am fost șocat, pentru că am aflat direct din presă”, a adăugat Cîrjan.

În momentul în care i s-a spus că gruparea din „Ștefan cel Mare” l-a instalat în funcție pe Nuno Campos, Cîrjan a replicat: „Nu știu portugheză, dar mă gândesc că vom vorbi engleză”

Cătălin Cîrjan: „Luni mă operez”

Jucătorul de 23 de ani a confirmat că va urma să sufere o intervenție chirurgicală la nas, după ce s-a confruntat în ultima perioadă cu o problemă care îi provoca disconfort, deoarece nu poate respira normal.

Cîrjan are probleme și la ambii genuchi. Acesta a strâns lichid, în urma loviturii primite la antrenament de Cristi Mihai.

„Luni o să mă operez, am niște probleme cu nasul. Marți fac niște injecții la genunchi și apoi intru în vacanță. Îmi doresc să fiu ca nou la reunire și să o luăm de la capăt”, a mai spus Cîrjan.

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