Alt derapaj rasist anti-Franța Ce a scris fostul prim-ministru spaniol înaintea semifinalei CM 2026

- Franța, ținta atacurilor rasiste și în Spania, nu doar în Paraguay.
- Mariano Rajoy, premier iberic între 2011 și 2018, a făcut o observație apropiată de cea a lui Jose Luis Chilavert.
- Semifinala Franța - Spania se joacă pe 14 iulie, la Dallas (ora 22:00).
După ce Jose Luis Chilavert, fostul portar și căpitan al naționalei Paraguayului, a spus că „Franța e selecționata Africii”, iar senatoarea Celeste Amarilla l-a descris pe Kylian Mbappe drept „brută care nici nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanezii”, naționala albastră este încă o dată ținta rasismului.
Fostul premier spaniol Rajoy, atac rasist
Discriminată nu la Asuncion, ci la Madrid. Înaintea semifinalei Mondialului, Franța - Spania (14 iulie, Dallas, ora 22:00), un ex-prim-ministru iberic face o afirmație apropiată de cea a lui Chilavert.
Mariano Rajoy, șeful guvernului între 2011 și 2018, fost președinte al Partidului Popular (PP; creștin-democrat, conservator), a petrecut alți opt ani ca ministru în mandatul lui Jose Maria Aznar (1996-2008).
- Ministru al administrației publice, ministru al educației și culturii, ministru de interne. Plus postul de vicepremier.
Rajoy, despre naționala Franței: „Toate acestea fără francezi”. Reacția L’Equipe
Politicianul galician, 71 de ani, a scris într-un material de opinie publicat pe site-ul El Debate despre echipa Franței.
După ce a lăudat viitoarea rivală, prezentându-i performanțele, a strecurat o remarcă rasistă: „Toate acestea fără francezi”.
Fapt observat și de L’Equipe: „Remarcă strecurată la mijlocul unei analize tactice neconvingătoare, evident legată de originea jucătorilor antrenați de Didier Deschamps”.
Cotidianul francez subliniază că Rajoy a fost înlăturat de la putere în 2018, printr-o moțiune de cenzură, după ce membrii partidului său au fost condamnați într-un mare scandal de corupție.