Alt derapaj rasist anti-Franța Ce a scris fostul prim-ministru spaniol înaintea semifinalei CM 2026

Franța, ținta atacurilor rasiste și în Spania, nu doar în Paraguay.

Mariano Rajoy, premier iberic între 2011 și 2018, a făcut o observație apropiată de cea a lui Jose Luis Chilavert.

Semifinala Franța - Spania se joacă pe 14 iulie, la Dallas (ora 22:00).

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După ce Jose Luis Chilavert, fostul portar și căpitan al naționalei Paraguayului, a spus că „Franța e selecționata Africii”, iar senatoarea Celeste Amarilla l-a descris pe Kylian Mbappe drept „brută care nici nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos , iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanezii”, naționala albastră este încă o dată ținta rasismului.

Fostul premier spaniol Rajoy, atac rasist

Discriminată nu la Asuncion, ci la Madrid. Înaintea semifinalei Mondialului, Franța - Spania (14 iulie, Dallas, ora 22:00), un ex-prim-ministru iberic face o afirmație apropiată de cea a lui Chilavert.

Mariano Rajoy, în martie 2026. Foto: Imago

Mariano Rajoy, șeful guvernului între 2011 și 2018, fost președinte al Partidului Popular (PP; creștin-democrat, conservator), a petrecut alți opt ani ca ministru în mandatul lui Jose Maria Aznar (1996-2008).

Ministru al administrației publice, ministru al educației și culturii, ministru de interne. Plus postul de vicepremier.

Rajoy, despre naționala Franței: „Toate acestea fără francezi”. Reacția L’Equipe

Politicianul galician, 71 de ani, a scris într-un material de opinie publicat pe site-ul El Debate despre echipa Franței.

După ce a lăudat viitoarea rivală, prezentându-i performanțele, a strecurat o remarcă rasistă: „Toate acestea fără francezi”.

Fapt observat și de L’Equipe: „Remarcă strecurată la mijlocul unei analize tactice neconvingătoare, evident legată de originea jucătorilor antrenați de Didier Deschamps”.

Cotidianul francez subliniază că Rajoy a fost înlăturat de la putere în 2018, printr-o moțiune de cenzură, după ce membrii partidului său au fost condamnați într-un mare scandal de corupție.

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