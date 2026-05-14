Eugen Trică (49 de ani), fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și tatăl lui Atanas Trică (21 de ani), atacantul Universității Cluj, a vorbit despre conflictul dintre fiul său și suporterii olteni.

După victoria in extremis, 1-0 cu FC Argeș, mai mulți jucători ai lui U Cluj, printre care și Atanas Trică, și-au pus speranța că Dinamo o va încurca pe U Craiova în lupta pentru titlu, dar oltenii s-au impus, scor 2-1.

„Am reușit să câștigăm, ne-am apropiat, acolo, sper să ne ajute frații noștri (n.r. - Dinamo), să îi încurce pe Craiova, să facă ceva”, declara la acel moment Atanas Trică, stârnind furia oltenilor.

Eugen Trică, sfat pentru Atanas: „Te duci peste ei și le dai 7 goluri”

După finala Cupei României, meci pierdut de U Cluj la penalty-uri, scor 0-0 (5-6 d.p.), atacantul și-a cerut scuze față de suporterii olteni pentru acea declarație, iar tatăl său nu s-a arătat încântat de decizia acestuia.

„Am văzut declarația lui de aseară și l-am întrebat de dimineața de ce și-a cerut scuze. După meciul cu FC Argeș a dat o declarație în care spunea că se așteaptă ca frații Clujului, Dinamo, să le dea o mână de ajutor.

Acum, Atanas, fiind la U Cluj, ce ar trebui să declare? Că își dorește să ia Craiova campionatul și Cupa? El vrea să ia campionatul cu U Cluj.

L-am și certat: «De ce ți-ai cerut scuze? Tu nu ai declarat nimic rău. Tu ești jucător profesionist, tu trebuie să îți vezi de treaba ta, de interesul tău, unde joci și unde ești plătit».

Ce s-au ofuscat atât suporterii Craiovei? Ce a declarat copilul? Care e problema? Ce voiau să declare Atanas? S-au apucat să îl înjure pe social media.

Bine, acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși. Nu a declarat nimic urât. Dacă o făcea, îi spuneam eu că e nevoie să își cere scuze”, a declarat Eugen Trică, potrivit fanatik.ro.

Atanas Trică, în tricul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures

Eugen Trică: „Eu când am dat gol împotriva Craiovei m-am bucurat”

Fostul fotbalist a vorbit și despre momentele în care el a jucat împotriva Universității Craiova, grupare pentru care a jucat 107 meciuri și a marcat 16 goluri:

„Nu l-au înjurat doar pe el, ci și pe mine. Ăștia suntem noi. Știi foarte bine că am mai spus niște lucruri. Eu nu i-am înțeles pe ăia care dau goluri împotriva fostelor echipe și nu se bucură, ridică mâinile.

Eu când am jucat împotriva Craiovei am dat gol, goluri, m-am bucurat. Împotriva Stelei, la fel. Și eu am jucat împotriva Craiovei și a Stelei și le-am marcat goluri și m-am bucurat, pentru că așa e normal la fotbal.

Repet, Atanas nu a declarat nimic rău de echipa unde a jucat, fosta lui echipă. Pentru ce și-a cerut scuze? Am vorbit de dimineață. «Nu e normal. Că nu ai spus nimic greșit. Dacă spuneai prostii, era normal să îți ceri scuze»”, a mai spus Trică.

Întrebat despre mesajul fanilor olteni: „Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci”, fostul fotbalist a declarat: „Să fie Trică și e foarte bine. A câștigat 12 trofee peste tot pe unde a fost. Și familia Trică e foarte puternică.

Care e problema că te huiduie lumea? Mai tare ar trebui să te ambiționeze. Să te duci peste ei să le dai 7 goluri!”.

Merg la meci, cum să nu? Ca să ne înjure lumea pe amândoi, și pe mine, și pe Atanas. Normal că mă duc la meci, de ce să nu mă duc? Sunt la mine, în Craiova, care e problema? Eugen Trică, despre finala campionatului dintre U Craiova și U Cluj

