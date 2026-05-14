„Te duci peste ei și le dai 7”  Eugen Trică, despre conflictul dintre galeria Craiovei și fiul său, Atanas: „Ce s-au ofuscat atât suporterii?” +39 foto
Atanas Trică FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„Te duci peste ei și le dai 7” Eugen Trică, despre conflictul dintre galeria Craiovei și fiul său, Atanas: „Ce s-au ofuscat atât suporterii?”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 18:11
  • Eugen Trică (49 de ani), fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și tatăl lui Atanas Trică (21 de ani), atacantul Universității Cluj, a vorbit despre conflictul dintre fiul său și suporterii olteni.

După victoria in extremis, 1-0 cu FC Argeș, mai mulți jucători ai lui U Cluj, printre care și Atanas Trică, și-au pus speranța că Dinamo o va încurca pe U Craiova în lupta pentru titlu, dar oltenii s-au impus, scor 2-1.

„Am reușit să câștigăm, ne-am apropiat, acolo, sper să ne ajute frații noștri (n.r. - Dinamo), să îi încurce pe Craiova, să facă ceva”, declara la acel moment Atanas Trică, stârnind furia oltenilor.

Lamine Yamal, pus la zid Starul catalanilor a intrat în vizorul Israelului, după ce a fluturat steagul Palestinei: „A ales să alimenteze ura”
Citește și
Lamine Yamal, pus la zid Starul catalanilor a intrat în vizorul Israelului, după ce a fluturat steagul Palestinei: „A ales să alimenteze ura”
Citește mai mult
Lamine Yamal, pus la zid Starul catalanilor a intrat în vizorul Israelului, după ce a fluturat steagul Palestinei: „A ales să alimenteze ura”

Eugen Trică, sfat pentru Atanas: „Te duci peste ei și le dai 7 goluri”

După finala Cupei României, meci pierdut de U Cluj la penalty-uri, scor 0-0 (5-6 d.p.), atacantul și-a cerut scuze față de suporterii olteni pentru acea declarație, iar tatăl său nu s-a arătat încântat de decizia acestuia.

„Am văzut declarația lui de aseară și l-am întrebat de dimineața de ce și-a cerut scuze. După meciul cu FC Argeș a dat o declarație în care spunea că se așteaptă ca frații Clujului, Dinamo, să le dea o mână de ajutor.

Acum, Atanas, fiind la U Cluj, ce ar trebui să declare? Că își dorește să ia Craiova campionatul și Cupa? El vrea să ia campionatul cu U Cluj.

L-am și certat: «De ce ți-ai cerut scuze? Tu nu ai declarat nimic rău. Tu ești jucător profesionist, tu trebuie să îți vezi de treaba ta, de interesul tău, unde joci și unde ești plătit».

Ce s-au ofuscat atât suporterii Craiovei? Ce a declarat copilul? Care e problema? Ce voiau să declare Atanas? S-au apucat să îl înjure pe social media.

Bine, acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși. Nu a declarat nimic urât. Dacă o făcea, îi spuneam eu că e nevoie să își cere scuze”, a declarat Eugen Trică, potrivit fanatik.ro.

Atanas Trică, în tricul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures Atanas Trică, în tricul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures
Atanas Trică, în tricul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures

Eugen Trică: „Eu când am dat gol împotriva Craiovei m-am bucurat”

Fostul fotbalist a vorbit și despre momentele în care el a jucat împotriva Universității Craiova, grupare pentru care a jucat 107 meciuri și a marcat 16 goluri:

„Nu l-au înjurat doar pe el, ci și pe mine. Ăștia suntem noi. Știi foarte bine că am mai spus niște lucruri. Eu nu i-am înțeles pe ăia care dau goluri împotriva fostelor echipe și nu se bucură, ridică mâinile.

Eu când am jucat împotriva Craiovei am dat gol, goluri, m-am bucurat. Împotriva Stelei, la fel. Și eu am jucat împotriva Craiovei și a Stelei și le-am marcat goluri și m-am bucurat, pentru că așa e normal la fotbal.

Repet, Atanas nu a declarat nimic rău de echipa unde a jucat, fosta lui echipă. Pentru ce și-a cerut scuze? Am vorbit de dimineață. «Nu e normal. Că nu ai spus nimic greșit. Dacă spuneai prostii, era normal să îți ceri scuze»”, a mai spus Trică.

Întrebat despre mesajul fanilor olteni: „Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci”, fostul fotbalist a declarat: „Să fie Trică și e foarte bine. A câștigat 12 trofee peste tot pe unde a fost. Și familia Trică e foarte puternică.

Care e problema că te huiduie lumea? Mai tare ar trebui să te ambiționeze. Să te duci peste ei să le dai 7 goluri!”.

Merg la meci, cum să nu? Ca să ne înjure lumea pe amândoi, și pe mine, și pe Atanas. Normal că mă duc la meci, de ce să nu mă duc? Sunt la mine, în Craiova, care e problema? Eugen Trică, despre finala campionatului dintre U Craiova și U Cluj

FOTO. Imagini de la finala Cupei României

U Cluj - U Craiova, în finala Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpg
U Cluj - U Craiova, în finala Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpg

Galerie foto (39 imagini)

U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Tenis
17:39
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Citește mai mult
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Război în Spania: „Los Negreira Boys” Florentino Perez a continuat tirul contra Barcelonei: „Nu lucrez cu un club care cumpără arbitri de 20 de ani”
Campionate
16:42
Război în Spania: „Los Negreira Boys” Florentino Perez a continuat tirul contra Barcelonei: „Nu lucrez cu un club care cumpără arbitri de 20 de ani”
Citește mai mult
Război în Spania: „Los Negreira Boys” Florentino Perez a continuat tirul contra Barcelonei: „Nu lucrez cu un club care cumpără arbitri de 20 de ani”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Universitatea Cluj Universitatea Craiova suporteri liga 1 Eugen Trica atanas trica play-off
Știrile zilei din sport
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Superliga
12:53
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Citește mai mult
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Alte sporturi
12:45
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Citește mai mult
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
15:42
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Superliga
09:44
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Citește mai mult
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
B365
14.05
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
Citește mai mult
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 34 rapid 22 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share