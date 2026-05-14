Reacția CS Dinamo Ce a postat de ziua clubului, după ce Ionuț Lupescu a spus că noua siglă nu va apărea pe viitorul stadion
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 17:20
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 17:52

Unul dintre acestea, postat de clubul MAI, a atras atenția, în contextul declarațiilor făcute recent de Ionuț Lupescu.

CS Dinamo, postare aniversară cu noul stadion

Lupescu (57 de ani), fost jucător la FC Dinamo și actual președinte onorific al CS Dinamo, a comentat noua siglă a lui FC Dinamo și imaginile publicate de club, în care aceasta apărea pe macheta viitoarei arene din Ștefan cel Mare. El a declarat că emblema nu se va regăsi pe fațada stadionului.

Azi, CS Dinamo a publicat o fotografie realizată cu inteligența artificială, în care apare pe fundal macheta noului stadion Dinamo, care nu conține nicio siglă, doar numele „Dinamo”. Pe aleea care duce spre stadion, un panou arată sigla clubului sportiv, cu „D”-ul stilizat, și numărul 78.

Ce declarase Ionuț Lupescu: „Pe noul stadion, această siglă nu o să apară”

„Bine că am fost plecat când a apărut acest lucru, că dacă eram aici, poate eram mai impulsiv. Într-adevăr, nu e ceea ce trebuie.

Din păcate, uşor, uşor, copiază ce au făcut cei de la Federaţie, schimbă identitatea. Din 2014, la Federaţie, de atunci s-a inventat fotbalul în România, cei 105-110 ani nu au mai existat.

Acelaşi lucru se pare că se întâmplă şi aici, după 2-3 ani, cei 75 de ani pe care Dinamo i-a avut în sportul românesc se pare că nu mai contează.

E păcat că nu se consultă cu cei care trebuie, cu suporterii în primul rând. Şi eu sunt suporter, dacă nu erau ei, acest club nu mai exista.

Cred că ar fi meritat mult mai mult respect. Eu cred că, cu siguranță, pe noul stadion această siglă nu o să apară, am văzut un video cu această siglă pe noul stadion”, a declarat Ionuț Lupescu pe 9 mai, conform as.ro.

Fanii s-au supărat și au anunțat că nu mai intră la meciuri

Reacțiile apărute după lansare au fost, în mare parte, negative. Peluzele Sud și Nord au transmis un mesaj comun și au dat un ultimatum conducerii în privința noii sigle, cerând anularea deciziei.

Deși clubul le răspunsese că noua siglă va fi temporară și conducerea se va sfătui ulterior cu fanii pentru a o modifica, ultrașii au fost în continuare nemulțumiți și nu au asistat din tribune la meciul cu FC Argeș, 2-1.

Conflictul a pornit pentru că fanii ar vrea ca emblema să conțină „D”-ul stilizat, precum cel de la clubul sportiv Dinamo, sau să rămână cu cei doi „câini” pe stemă.

Problema este că niciuna dintre variante nu e însă posibilă, pentru că ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și cedate pe termen nedeterminat către clubul din Liga 1, acum 21 de ani, și către clubul MAI.

Ca să poată evolua în cupele europene, clubul Dinamo trebuie să dețină stema, siglele, mărcile și culorile oficiale, a explicat președintele clubului, Andrei Nicolescu, cel care a adăugat că rebrandingul a costat aproximativ 10.000 de euro și a durat mai mult de un an.

Evoluția siglelor lui Dinamo. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro

