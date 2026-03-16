Camora, de neînlocuit Veteranul de la CFR Cluj și-a prelungit contractul cu „feroviarii” 
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 21:01
  • Mario Camora (39 de ani), veteranul lui CFR Cluj, și-a prelungit contractul cu gruparea feroviară.
  • Până când e valabil noul acord al fundașului stânga cu CFR Cluj, în rândurile de mai jos.

Deși s-a discutat despre o posibilă retragere a sa în vara acestui an, Camora va continua la formația din Gruia, echipă la care joacă din anul 2011.

Mario Camora și-a prelungit contractul cu CFR Cluj

Legendă deja la CFR Cluj, fundașul portughez naturalizat de România va juca pentru încă un sezon la gruparea din Gruia. Contractul său era scadent în luna iunie a acestui an.

Anunțul a fost făcut chiar de către gruparea ardeleană, prin intermediul conturilor oficiale de pe rețelele de socializare.

„O veste importantă pentru suflarea CFRistă: CAMORA, ÎNCĂ UN SEZON ALĂTURI DE NOI.

Clubul nostru și căpitanul Mario Camora au ajuns la un acord privind prelungirea contractului până în vara anului 2027!

Cu aproape 600 de meciuri pentru echipa noastră, Mario este jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul CFR-ului, fiind un adevărat simbol al clubului

Din 2011 până în prezent, Camora a demonstrat în fiecare sezon ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil.

A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene, fiind o adevărată inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut

Camo, căpitane, CFR este casa ta, iar tu ești și vei rămâne mereu unul dintre noi!”, a transmis clubul din Ardeal, pe Facebook.

Mario Camora, legendă la CFR Cluj

Transferat în 2011, Mario Camora a devenit unul dintre cei mai emblematici fotbaliști din istoria clubului fondat în 1907.

În cei aproape 15 ani petrecuți în Gruia, Mario Camora a jucat 585 de meciuri în tricoul alb-vișiniu, reușind să marcheze 15 goluri și să ofere 41 de pase decisive.

Alături de CFR, Camora a câștigat de șase ori campionatul în Liga 1, și de câte două ori Cupa și Supercupa României.

