Emile Heskey (48 de ani), fost fotbalist englez, este implicat într-o tranzacție frauduloasă, între un presupus om de afaceri și clubul Apollon Limassol.

Fostul jucător de la Liverpool și Leicester a intenționat să colaboreze cu Craig Gabriel la clubul cipriot, cel din urmă susținând în trecut că va investi o sumă considerabilă la echipă.

Emile Heskey, prins într-o tranzacția frauduloasă de 18 milioane de euro

Craig Gabriel a transmis, în 2025, că va investi aproximativ 17,4 milioane de euro pentru a prelua o parte din acțiunile clubului Apollon Limassol, iar Heskey ar fi urmat să fie director sportiv după finalizarea tranzacției.

Cei doi au vizitat clubul în vara anului trecut, iar omul de afaceri a fost considerat viitorul salvator al echipei în urma înțelegerii, după ce a susținut că deține o avere de peste 580 de milioane de euro.

Însă, tranzacția nu a mai avut loc, după ce Craig s-a retras din înțelegere, fiind apoi reclamat în instanță de Apollon, potrivit dailymail.co.uk.

Acesta ar fi recunoscut că, de fapt, averea sa se ridică la cel mult 625.000 de euro, iar apoi a susținut că s-a retras deoarece oficialii lui Apollon nu au furnizat informații financiare corecte, iar clubul se afla într-o „situație financiară mult mai gravă”.

Astfel, Emile Heskey, care are un trecut dificil din punct de vedere financiar, cu un faliment și alte litigii pierdute, este prins acum la mijloc și, deși nu este vinovat în mod direct, va fi judecat în legătură cu asocierea sa cu Craig Gabriel.

Heskey a bifat 516 apariții în Premier League, având în CV nume precum Liverpool, Aston Villa sau Leicester, reușind să cucerească inclusiv un trofeu Europa League și o Supercupă a Europei, în tricoul „cormoranilor”, în 2001.

Gabriel a vizitat Apollon de mai multe ori, împreună cu Heskey, pe care suntem nerăbdători să-l contactăm pentru a-l întreba ce știa despre presupusele planuri ale lui Gabriel pentru club, dar și dacă Gabriel i-a prezentat și lui, în mod eronat, averea și capacitatea sa de a investi la club. Nikos Kirzis, președintele clubului Apollon Limassol

Citește și

