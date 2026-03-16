Înțelegere dubioasă  Fost fotbalist cu peste 500 de meciuri în Premier League, implicat într-o tranzacție frauduloasă de 18 milioane de euro
Emile Heskey. Foto: IMAGO
Înțelegere dubioasă Fost fotbalist cu peste 500 de meciuri în Premier League, implicat într-o tranzacție frauduloasă de 18 milioane de euro

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 20:46
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 20:46
  • Emile Heskey (48 de ani), fost fotbalist englez, este implicat într-o tranzacție frauduloasă, între un presupus om de afaceri și clubul Apollon Limassol.

Fostul jucător de la Liverpool și Leicester a intenționat să colaboreze cu Craig Gabriel la clubul cipriot, cel din urmă susținând în trecut că va investi o sumă considerabilă la echipă.

U Cluj - CFR Cluj 2-1 VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1
U Cluj - CFR Cluj 2-1  VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1

Emile Heskey, prins într-o tranzacția frauduloasă de 18 milioane de euro

Craig Gabriel a transmis, în 2025, că va investi aproximativ 17,4 milioane de euro pentru a prelua o parte din acțiunile clubului Apollon Limassol, iar Heskey ar fi urmat să fie director sportiv după finalizarea tranzacției.

Cei doi au vizitat clubul în vara anului trecut, iar omul de afaceri a fost considerat viitorul salvator al echipei în urma înțelegerii, după ce a susținut că deține o avere de peste 580 de milioane de euro.

Însă, tranzacția nu a mai avut loc, după ce Craig s-a retras din înțelegere, fiind apoi reclamat în instanță de Apollon, potrivit dailymail.co.uk.

Acesta ar fi recunoscut că, de fapt, averea sa se ridică la cel mult 625.000 de euro, iar apoi a susținut că s-a retras deoarece oficialii lui Apollon nu au furnizat informații financiare corecte, iar clubul se afla într-o „situație financiară mult mai gravă”.

Astfel, Emile Heskey, care are un trecut dificil din punct de vedere financiar, cu un faliment și alte litigii pierdute, este prins acum la mijloc și, deși nu este vinovat în mod direct, va fi judecat în legătură cu asocierea sa cu Craig Gabriel.

Heskey a bifat 516 apariții în Premier League, având în CV nume precum Liverpool, Aston Villa sau Leicester, reușind să cucerească inclusiv un trofeu Europa League și o Supercupă a Europei, în tricoul „cormoranilor”, în 2001.

Gabriel a vizitat Apollon de mai multe ori, împreună cu Heskey, pe care suntem nerăbdători să-l contactăm pentru a-l întreba ce știa despre presupusele planuri ale lui Gabriel pentru club, dar și dacă Gabriel i-a prezentat și lui, în mod eronat, averea și capacitatea sa de a investi la club. Nikos Kirzis, președintele clubului Apollon Limassol

Olăroiu, gest de milioane Antrenorul român a oferit mâncare pe străzile din Dubai
Olăroiu, gest de milioane  Antrenorul român a oferit mâncare  pe străzile din Dubai
„Vor exista întrebări” Andrei Nicolescu, despre ce măsuri va lua dacă rezultatele proaste vor continua la Dinamo: „Nu putem să fim în teoria nebunului”
„Vor exista întrebări” Andrei Nicolescu, despre ce măsuri va lua dacă rezultatele proaste vor continua la Dinamo: „Nu putem să fim în teoria nebunului”

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Premier League Emile Heskey Apollon Limassol frauda tranzactie
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
