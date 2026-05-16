„Ne-a dat încredere tuturor” Mario Camora, laude pentru Pancu după remiza cu Dinamo: „Mi-aș dori să rămână la echipă” + Ce s-a auzit în vestiar

DINAMO - CFR CLUJ 0-0. Mario Camora (39 de ani), veteranul „feroviarilor”, a vorbit la finalul meciului despre cele întâmplate pe „Arcul de Triumf”.

Ca urmare a egalului cu Dinamo, CFR Cluj și-a asigurat locul al treilea în campionat, poziție care duce în preliminariile Conference League.

Camora a vorbit laudativ despre Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, și a spus ce crede că se va întâmpla cu acesta după finalul sezonului.

„Un punct care ne ajunge pentru a ne asigura locul a treilea, dar noi am încercat să câștigăm. După tot ce s-a întâmplat în acest sezon, cred totuși că e un an reușit.

A fost foarte greu. Dacă nu ne trezeam, jucam la anul la ora 11, în liga a doua. Am încercat să dau un semnal de alarmă atunci. Totuși, după venirea lui mister Pancone (n.r. - Daniel Pancu) am făcut o treabă extraordinară.

Am avut 11 victorii la rând, nu cred că s-a întâmplat niciodată asta la CFR Cluj. Am făcut o treabă bună, am creat un grup frumos și mă bucur că ne-am calificat în Europa”, a declarat Mario Camora, la Prima Sport.

Pancu a dat încredere tuturor jucătorilor, ceea ce, după mine, e cel mai important. Au jucat aproape toți jucătorii, cred că ăsta a fost secretul, că am fost uniți Mario Camora

Întrebat despre plecarea lui Daniel Pancu, Mario Camora a declarat:

„Astăzi, din ce știu eu, i s-a prelungit contractul. El avea clauză de prelungire automată dacă ne calificăm în Europa. Și el, și domnul Varga sunt doi oameni cu personalitate.

Vor discuta între patru ochi și cred că vor ajunge la un acord. Eu mi-aș dori să rămână. Să vină iar alt antrenor, să schimbe tot...

Pentru ce a făcut mister Pancu aici cred că merită să câștige un trofeu cu noi anul viitor și să ne calificăm în cupele europene”.

La finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”, după ce și-a asigurat locul care duce în preliminariile cupelor europene, din vestiarul „feroviarilor” s-a auzit celebra scandare: „Să vină banii la băieți!”

