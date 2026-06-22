Mărturie șocantă Fost fotbalist român la FCSB, „pierdut din cauza drogurilor”. Confesiune în instanță a puștiului-minune debutat de Reghecampf și dorit de Hagi

În 2016, Mario Mihai era văzut drept unul dintre cele mai mari talente ale academiei FCSB din ultimul deceniu, debutând în Liga 1 la doar 17 ani sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și fiind dorit la un moment dat de Gică Hagi.

Zece ani mai târziu, fostul fotbalist susține în fața instanței că și-a ratat cariera din cauza consumului de droguri.

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În urmă cu 10 ani, Laurențiu Reghecampf îl trimitea pe teren într-un meci de Liga 1 și îl prezenta drept unul dintre pariurile de viitor ale FCSB.

Astăzi, la 27 de ani, Mario Mihai este protagonistul uneia dintre cele mai triste povești despre un talent pierdut al fotbalului românesc.

Mario Mihai, fostul puști-minune al FCSB: „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”

Iar cea mai dură explicație despre ce s-a întâmplat cu propria sa carieră a venit chiar din gura fostului fotbalist, într-o sală de judecată.

Pe 18 iunie 2026, Judecătoria Cornetu a emis un ordin de protecție valabil trei luni împotriva lui Mario Mihai, într-un dosar de violență domestică.

În fața instanței, fostul jucător a negat că a agresat-o fizic pe femeia cu care are o fetiță de 4 ani, însă a făcut o mărturisire șocantă despre sfârșitul carierei sale.

„Nu mai consum droguri. Am consumat cu reclamanta. Am fost sportiv de performanță, fotbalist și din cauza drogurilor și a dorințelor reclamantei de a frecventa cluburile de noapte mi-am pierdut cariera de sportiv și am fost eliminat din liga în care jucam”, a declarat Mario Mihai, potrivit încheierii de ședință.

Mario Mihai a primit ordin de protecție și va purta o brățară electronică de supraveghere

Instanța a dispus evacuarea temporară a fostului fotbalist din locuința comună și i-a interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de reclamantă.

De asemenea, i-a fost interzis orice contact cu aceasta, direct sau indirect.

Pe lângă aceste măsuri, Mario Mihai va purta o brățară electronică de supraveghere și va fi obligat să participe la ședințe de consiliere psihologică.

Debut în Liga 1 pentru FCSB, apoi declinul carierei

În 2016, Mario Mihai era juniorul despre care se spunea că poate deveni unul dintre următorii jucători importanți ai FCSB.

Înainte ca Laurențiu Reghecampf să-l promoveze la prima echipă, Mario Mihai fusese remarcat de Mirel Rădoi și dorit de Gică Hagi la Viitorul, convins de rapoartele primite despre talentul său.

Debutul în Liga 1 a venit pe 31 august 2016, într-un FCSB - Poli Iași 1-1. Reghecampf l-a trimis pe teren în minutul 89, în locul lui William Amorim. Era un gest de încredere pentru un jucător de doar 17 ani.

Au mai urmat însă doar două apariții oficiale pentru prima echipă, ambele în Cupa României, în sezonul 2017-2018: 6-0 cu Sănătatea Cluj și 3-0 cu Poli Timișoara.

În locul ascensiunii pe care o anunța debutul din Liga 1, au venit împrumuturile și evoluțiile în eșaloanele inferioare, la FCSB II și apoi la mai multe echipe din eșaloane inferioare precum Academica Clinceni, Daco-Getica București, Turris Turnu Măgurele și CS Tunari.

Prins drogat la volan în 2021, condamnat în 2024

După 2021, Mario Mihai a dispărut practic din fotbalul profesionist. Cariera fostului mare pariu al FCSB s-a mutat din teren în sălile de judecată.

În dimineața zilei de 10 iulie 2021, fostul mijlocaș a fost oprit de polițiștii Brigăzii Rutiere pe strada Zețarilor din București.

Testat cu aparatul DrugTest, rezultatul a ieșit pozitiv, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pe loc.

Ulterior, potrivit Gândul.ro, analizele toxicologice efectuate de Institutul Național de Medicină Legală au indicat prezența cocainei în organismul său.

Trei ani mai târziu, pe 27 iunie 2024, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Judecătorii au stabilit un termen de supraveghere de doi ani, perioadă în care Mario Mihai trebuie să respecte măsurile impuse de Serviciul de Probațiune și să urmeze un program de reintegrare socială.

În plus, fostul mijlocaș a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

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