„Dezastru!" Marius Avram nu s-a abținut după erorile lui Kovacs de la FCSB - Craiova: „Vreau să-i spun public asta"
Istvan Kovacs - Marius Avram FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
„Dezastru!" Marius Avram nu s-a abținut după erorile lui Kovacs de la FCSB - Craiova: „Vreau să-i spun public asta"

Gabriel Neagu
Publicat: 08.10.2025, ora 19:07
Actualizat: 08.10.2025, ora 19:07

Marius Avram consideră inadmisibile greșelile de arbitraj făcute de Istvan Kovacs, în ciuda experienței internaționale pe care o are.

Marius Avram nu s-a abținut după erorile lui Istvan Kovacs: „Dacă se întâmpla în Europa, era dezastru”

„Ceea ce trebuie să înțeleagă el, și i-o spun și public și în privat, este că toată lumea are pretenții foarte mari de la el. Este arbitrul numărul 1 al României, a arbitrat finalele pe care le-a arbitrat. Așteptările sunt foarte sus.

Să ai 3 faze întoarse de VAR într-un meci... Îl rog să facă un exercițiu și să se gândească dacă era un meci de Champions League. Ar fi fost un dezastru pentru el.

Nu există explicație dacă luăm primul penalty decât lipsa concentrării. Tu arbitru de Champions League să te arbitreze Sorin Costreie? El a condus meciul ăsta”, a spus Marius Avram, potrivit digisport.ro.

11 meciuri
a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon

Istvan Kovacs, de 3 ori salvat de VAR în FCSB - Universitatea Craiova

În minutul 7 al partidei de pe Arena Națională, Daniel Bîrligea a căzut în careu în urma unui duel cu Oleksandr Romanchuk.

Istvan Kovacs, „centralul” partidei, a acordat lovitură de la 11 metri, însă decizia sa a fost schimbată după intervenția arbitrului din camera VAR, Sorin Costreie.

FOTO. Penalty-ul acordat de Kovacs, dar anulat de VAR

FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport.jpg
FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport.jpg

Galerie foto (14 imagini)

FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport.jpg FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (2).jpg FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (3).jpg FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (4).jpg FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (5).jpg
+14 Foto
Decizia arbitrului din Carei a fost modificată și în minutul 35, când a lăsat jocul să continue în urma unui contact între Alexandru Stoian și Vladimir Screciu.

În cele din urmă, Istvan Kovacs a fluierat penalty-ul din care FCSB a marcat singurul gol, prin Florin Tănase.

În minutul 74, Juri Cisotti a pasat către David Miculescu, care a șutat puternic spre poarta lui Isenko, însă, Florin Ștefan a respins, cu mâna, mingea în corner.

Atunci, Istvan Kovacs a dictat lovitură de colț și a fost chemat pentru a treia oară la monitorul VAR. Aarbitrul din Carei a revenit asupra deciziei și a acordat penalty.

VIDEO. Penalty-urile primite de FCSB cu U Craiova după intervenția VAR

Istvan Kovacs este singurul arbitru care a condus finalele tuturor competițiilor europene

Arbitrul din Carei a marcat o performanță istorică, fiind singurul arbitru din lume care a arbitrat finala tuturor celor 3 competiții europene: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Istvan Kovacs și-a completat palmaresul după ce a fost delegat la „centru” pentru duelul dintre PSG - Inter, 5-0.

6
a fost nota primită de Istvan Kovacs pentru prestația din finala UEFA Champions League, conform dailymail.co.uk

Prima finală continentală arbitrată de român a avut loc în 2022, la prima ediție din Conference League. Atunci, AS Roma s-a impus împotriva celor de la Feyenoord, 1-0.

Doi ani mai târziu, a fost delegat să arbitreze finala Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen, 3-0.

17:56
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
16:58
Cristian Tudor Popescu Nole n-a jucat cu nimeni
Cristian Tudor Popescu  Nole n-a jucat cu nimeni
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
17:01
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
Mai multe știri de ultimă oră

