„Dezastru!” Marius Avram nu s-a abținut după erorile lui Kovacs de la FCSB - Craiova: „Vreau să-i spun public asta”

Marius Avram (46 de ani), fostul arbitru din Liga 1, l-a criticat dur pe Istvan Kovacs (41 de ani), pentru erorile de arbitraj din derby-ul FCSB - Universitatea Craiova, 1-0.

Sistemul VAR a intervenit de 3 ori în derby-ul de pe Arena Națională la deciziile greșite ale „centralului”.

Marius Avram consideră inadmisibile greșelile de arbitraj făcute de Istvan Kovacs, în ciuda experienței internaționale pe care o are.

Marius Avram nu s-a abținut după erorile lui Istvan Kovacs: „Dacă se întâmpla în Europa, era dezastru”

„Ceea ce trebuie să înțeleagă el, și i-o spun și public și în privat, este că toată lumea are pretenții foarte mari de la el. Este arbitrul numărul 1 al României, a arbitrat finalele pe care le-a arbitrat. Așteptările sunt foarte sus.

Să ai 3 faze întoarse de VAR într-un meci... Îl rog să facă un exercițiu și să se gândească dacă era un meci de Champions League. Ar fi fost un dezastru pentru el.

Nu există explicație dacă luăm primul penalty decât lipsa concentrării. Tu arbitru de Champions League să te arbitreze Sorin Costreie? El a condus meciul ăsta”, a spus Marius Avram, potrivit digisport.ro.

11 meciuri a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon

Istvan Kovacs, de 3 ori salvat de VAR în FCSB - Universitatea Craiova

În minutul 7 al partidei de pe Arena Națională, Daniel Bîrligea a căzut în careu în urma unui duel cu Oleksandr Romanchuk.

Istvan Kovacs, „centralul” partidei, a acordat lovitură de la 11 metri, însă decizia sa a fost schimbată după intervenția arbitrului din camera VAR, Sorin Costreie.

FOTO. Penalty-ul acordat de Kovacs, dar anulat de VAR

Decizia arbitrului din Carei a fost modificată și în minutul 35, când a lăsat jocul să continue în urma unui contact între Alexandru Stoian și Vladimir Screciu.

În cele din urmă, Istvan Kovacs a fluierat penalty-ul din care FCSB a marcat singurul gol, prin Florin Tănase.

În minutul 74, Juri Cisotti a pasat către David Miculescu, care a șutat puternic spre poarta lui Isenko, însă, Florin Ștefan a respins, cu mâna, mingea în corner.

Atunci, Istvan Kovacs a dictat lovitură de colț și a fost chemat pentru a treia oară la monitorul VAR. Aarbitrul din Carei a revenit asupra deciziei și a acordat penalty.

VIDEO. Penalty-urile primite de FCSB cu U Craiova după intervenția VAR

Istvan Kovacs este singurul arbitru care a condus finalele tuturor competițiilor europene

Arbitrul din Carei a marcat o performanță istorică, fiind singurul arbitru din lume care a arbitrat finala tuturor celor 3 competiții europene: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Istvan Kovacs și-a completat palmaresul după ce a fost delegat la „centru” pentru duelul dintre PSG - Inter, 5-0.

6 a fost nota primită de Istvan Kovacs pentru prestația din finala UEFA Champions League, conform dailymail.co.uk

Prima finală continentală arbitrată de român a avut loc în 2022, la prima ediție din Conference League. Atunci, AS Roma s-a impus împotriva celor de la Feyenoord, 1-0.

Doi ani mai târziu, a fost delegat să arbitreze finala Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen, 3-0.

