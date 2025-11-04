Petrolul - FC Botoșani 0-0. În minutul 74 al partidei de pe „Ilie Oană”, în careul gazdelor a avut loc un contact între Stefan Krell (33 de ani) și Mykola Kovtalyuk (30 de ani), atacantul oaspeților.

Arbitrul Horia Mladinovici (41 de ani) a acordat penalty pentru Botoșani după analiza VAR, decizie contestată dur de comentatorul TV Bogdan Cosmescu.

Inițial, Horia Mladinovici i-a acordat cartonașul galben lui Kovtalyuk pentru simulare dar, după analiza VAR, „centralul” a revenit asupra deciziei, acordând penalty pentru Botoșani și anulând avertismentul dat ucraineanului.

Petrolul - Botoșani 0-0 . Bogdan Comescu: „O simulare îngrozitoare”

În urma contactului dintre Stefan Krell, portarul Petrolului, și Mykola Kovtalyuk, atacantul Botoșaniului, arbitrul Mladinovici a dictat, în cele din urmă, penalty pentru oaspeți.

Zoran Mitrov a executat, însă Stefan Krell s-a revanșat pentru greșeala făcută și a apărat execuția adversarului. Chiar dacă partida nu a dus lipsă de ocazii, scorul final a fost 0-0.

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a criticat decizia arbitrului Mladinovici de a acorda penalty pentru Botoșani. Acesta susține că Kovtalyuk a simulat în careu.

„L-a lovit ceva la piciorul drept, e adevărat, dar pe el îl doare stângul. Este o simulare îngrozitoare. Subiectul este altul. Greșeală mare a lui Krell. Tu nu ai ce să cauți acolo decât dacă știi că ajungi la minge, el nu are ce să facă din poziția aia.

Se duce cu mingea în bannere direct. După părerea mea este o simulare, a văzut bine Mladinovic. Ulterior l-a întors băiatul ăla de la VAR. Pentru că în transmisiunea directă se vede mai clar. Dar când pui reluări și dai cu slow-motion se schimbă tot. Reluările te păcălesc.

Se întâmpla altceva. E bipolar, îl doare invers. Nu e nimic, nu poți să dai penalty-ul ăsta, nu ai cum. Bine că s-a ratat. Nici la baschet nu se dă, dacă îl ating cu piciorul ăla nu dau nici la baschet fault”, a declarat Bogdan Cosmescu, potrivit primasport.ro.

Constantin Zotta: „Mai mult da, e penalty”

Constantin Zotta, fost arbitru, îl contrazice pe Bogdan Cosmescu și susține că penalty-ul respectiv a fost acordat corect.

„Este o decizie foarte grea. Eu nu văd exact contactul. Ceea ce cred eu: contactul care a generat acordarea loviturii de pedeapsă este cu genunchiul portarului care intră în contact cu piciorul drept, nu la piciorul stâng.

Pentru că după aceea atacantul pleacă în cădere, își lasă piciorul stâng în spate. Parcă ar fi contact acolo, la piciorul drept. Își lasă piciorul stâng, dar piciorul drept îl pune jos, ca să lovească mingea.

După ce a pus piciorul drept jos, vine portarul cu genunchiul prin alunecare. Mai mult da, e penalty.

Pune piciorul pe gazon și după aceea vine portarul cu genunchiul exact unde a pus piciorul pe gazon. Nu sunt 100% sigur că portarul cu genunchiul stâng îi lovește piciorul drept”, a spus Constantin Zotta, potrivit sursei citate.

FC Botoșani a încheiat turul sezonului regulat al Superligii pe prima poziție a clasamentului, cu 32 de puncte.

La egalitate de puncte cu echipa antrenată de Leo Grozavu se află Rapid, care se situează pe poziția secundă. Podiumul este completat de Universitatea Craiova, cu 29 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Botoșani 15 32 2. Rapid 15 32 3. U Craiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. Farul 15 22 8. FCSB 15 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 15 14 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 15 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

