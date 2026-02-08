Șansă pentru Drăgușin Romero va primi o suspendare drastică, iar românul e singura opțiune! În ce meciuri poate fi titular

Radu Drăgușin (24 de ani) ar putea primi mai multe minute pentru Tottenham, odată cu eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).

Fundașul argentinian a văzut cartonașul roșu în minutul 29 al partidei de sâmbătă cu Manchester United, scor 0-2, și se va alege acum cu o suspendare serioasă.

Romero a fost unul dintre cei cu care Drăgușin a luptat și sezonul trecut pentru un loc în formația lui Tottenham, iar internaționalul român are acum șansa de a fi din nou titular în echipa lui Thomas Frank.

Cristian Romero, suspendat pentru 4 etape! Șansă pentru Drăgușin

Romero a fost eliminat în prima repriză a meciului de pe Old Trafford, după un fault dur asupra lui Casemiro. Radu Drăgușin a fost introdus imediat în locul lui Odobert, pentru a acoperi golul din defensivă.

Acum, stoperul argentinian, aflat la al doilea „roșu” din acest sezon, se va alege cu o suspendare de 4 etape, care îi va face loc românului în primul „11”.

„Romero îl atacă puternic pe Casemiro, ceea ce este, conform regulamentului, un fault grav. A fost o decizie cu adevărat bună din partea arbitrului Michael Oliver, care a fost poziționat excelent”, a declarat fostul arbitru Darren Cann, pentru bbc.com.

Drăgușin ar putea fi titular în următoarele 4 runde:

10 februarie: Tottenham - Newcastle

22 februarie: Tottenham - Arsenal

1 martie: Fulham - Tottenham

5 martie: Tottenham - Crystal Palace

Romero a devenit primul jucător care vede două cartonașe roșii în acest sezon de Premier League.

Argentinianul a ajuns la un total de patru cartonașe roșii în campionat, de când ajuns la Tottenham în 2021, cel mai mare număr de eliminări dintre toți jucătorii trecuți pe la club în această perioadă.

4 partide a bifat Drăgușin în acest sezon pentru Tottenham, după revenirea pe gazon, dintre care una ca integralist, cu Manchester City, 2-2

