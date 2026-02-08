U Cluj, reacție după bătaie Conducerea clubului, mesaj pentru Bergodi: „Nu trebuia să facă asta” + replică pentru Pancu +22 foto
Cristiano Bergodi (Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
U Cluj, reacție după bătaie Conducerea clubului, mesaj pentru Bergodi: „Nu trebuia să facă asta” + replică pentru Pancu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 09:36
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 09:36
  • CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea necontrolată a antrenorului Cristiano Bergodi (61 de ani) din finalul partidei de sâmbătă.

După meciul din Gruia, antrenorul celor de la U Cluj a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, fiind ținut cu greu de staff și jucători.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe tehnicianul italian, dar și pe Cordea, jucătorul CFR-ului.

Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie 
Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie
Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie 

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, despre Bergodi: „Prima oară vreau să am o discuție cu el

Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a reacționat imediat după incidentele șocante din finalul partidei și a explicat ce măsuri va lua în privința lui Cristiano Bergodi.

Întrebat dacă se gândește să-l demită pe italian, Constantea a precizat că nu, iar apoi a continuat:

„Prima oară vreau să am o discuție cu el, să vedem ce a declanșat această ieșire. Nu e genul de om care să aibă asemenea ieșiri. Există o cauză declanșatoare din punctul acesta de vedere.

Așteptăm decizia Comisiei. Sperăm ca numărul de etape (n.r. de suspendare) să fie conform cu regulamentul.

Cred că ne-am bătut singuri, am controlat meciul, am avut ocazii destul de mari. Am pus presiune, dar am făcut un cadou mare înainte de finalul primei reprize.

În repriza a doua, am făcut un meci bun, am avut ocazii. Ne-am bătut singuri”, a declarat Radu Constantea , conform digisport.ro.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
Radu Constantea: „Nu trebuia să aibă această reacție

Oficialul „șepcilor roșii” a continuat să vorbească despre reacția lui Cristiano Bergodi, dar și despre declarațiile lui Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj.

„Trebuie să vedem un pic și ce a declanșat totul. Nu trebuia să aibă această reacție. Nu am detalii prea multe. Era tensiune destul de mare și am plecat.

Nu am mers la vestiar pentru a nu crea o tensiune și mai mare. Nu am avut o discuție cu Cristiano (n.r. - Bergodi). Au fost niște scene destul de reprobabile.

Nistor a spus că injuriile adresate nu au fost către el, ci către Cristiano. Mi-e greu să comentez acum. Sunt niște supoziții. Nu susțin reacția lui, dar nici acum să le luăm așa. Injuriile sunt o agresiune verbală.

Sincer, declarația domnului Pancu nu are nicio legătură. Aș comenta acum, dar nu e indicat. Mâine dimineață când va vedea declarațiile pe care le-a dat, o să vadă cu nu au nicio legătură.

O să vedem și ce scrie în raport, ne așteptăm să fie o suspendare, dar sperăm că în limita regulamentului”, a mai declarat Radu Constantea, conform sursei citate.

În urma victoriei obținute în etapa 26 din Liga 1, CFR Cluj a urcat pe locul 6, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie 
09:00
Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie
Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie 
CFR Cluj Cristiano Bergodi liga 1 u cluj radu constantea
