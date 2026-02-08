U Cluj, reacție după bătaie Conducerea clubului, mesaj pentru Bergodi: „Nu trebuia să facă asta” + replică pentru Pancu

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea necontrolată a antrenorului Cristiano Bergodi (61 de ani) din finalul partidei de sâmbătă.

După meciul din Gruia, antrenorul celor de la U Cluj a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, fiind ținut cu greu de staff și jucători.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe tehnicianul italian, dar și pe Cordea, jucătorul CFR-ului.

CFR Cluj - U Cluj 3-2 . Radu Constantea, despre Bergodi: „Prima oară vreau să am o discuție cu el”

Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a reacționat imediat după incidentele șocante din finalul partidei și a explicat ce măsuri va lua în privința lui Cristiano Bergodi.

Întrebat dacă se gândește să-l demită pe italian, Constantea a precizat că nu, iar apoi a continuat:

„Prima oară vreau să am o discuție cu el, să vedem ce a declanșat această ieșire. Nu e genul de om care să aibă asemenea ieșiri. Există o cauză declanșatoare din punctul acesta de vedere.

Așteptăm decizia Comisiei. Sperăm ca numărul de etape (n.r. de suspendare) să fie conform cu regulamentul.

Cred că ne-am bătut singuri, am controlat meciul, am avut ocazii destul de mari. Am pus presiune, dar am făcut un cadou mare înainte de finalul primei reprize.

În repriza a doua, am făcut un meci bun, am avut ocazii. Ne-am bătut singuri”, a declarat Radu Constantea , conform digisport.ro.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

Radu Constantea: „Nu trebuia să aibă această reacție”

Oficialul „șepcilor roșii” a continuat să vorbească despre reacția lui Cristiano Bergodi, dar și despre declarațiile lui Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj.

„Trebuie să vedem un pic și ce a declanșat totul. Nu trebuia să aibă această reacție. Nu am detalii prea multe. Era tensiune destul de mare și am plecat.

Nu am mers la vestiar pentru a nu crea o tensiune și mai mare. Nu am avut o discuție cu Cristiano (n.r. - Bergodi). Au fost niște scene destul de reprobabile.

Nistor a spus că injuriile adresate nu au fost către el, ci către Cristiano. Mi-e greu să comentez acum. Sunt niște supoziții. Nu susțin reacția lui, dar nici acum să le luăm așa. Injuriile sunt o agresiune verbală.

Sincer, declarația domnului Pancu nu are nicio legătură. Aș comenta acum, dar nu e indicat. Mâine dimineață când va vedea declarațiile pe care le-a dat, o să vadă cu nu au nicio legătură.

O să vedem și ce scrie în raport, ne așteptăm să fie o suspendare, dar sperăm că în limita regulamentului”, a mai declarat Radu Constantea, conform sursei citate.

În urma victoriei obținute în etapa 26 din Liga 1, CFR Cluj a urcat pe locul 6, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

