Convocări după Dinamo - FCSB Gică Hagi va completa lotul naționalei cu patru jucători! Cine sunt favoriții

Gică Hagi (61 de ani) ar urma să mai adauge încă 4 jucători în lotul echipei naționale pentru acțiunea din luna iunie, după Dinamo - FCSB.

Meciul se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Selecționerul pregătise un lot de 31 de jucători, la care urma să mai adauge încă doi în urma finalei barajului pentru Conference League, însă accidentările lui Dennis Man și Ionuț Radu l-au forțat să facă alte două convocări suplimentare.

Gică Hagi va convoca alți 4 fotbaliști după barajul Dinamo - FCSB

După duelul de pe stadionul „Arcul de Triumf”, Hagi va lua o decizie în privința celor pe care urmează să-i adauge pe listă.

Ștefan Târnovanu îl va înlocui pe Ionuț Radu în rândul portarilor, iar ceilalți 3 jucători ar urma să fie aleși dintre Florin Tănase, Darius Olaru, Raul Opruț și Cătălin Cîrjan, informează fanatik.ro.

Programul României în luna iunie:

Georgia - România, 2 iunie, de la ora 20:00, vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro .

. România - Țara Galilor, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua, în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0); Fundași : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0); Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

