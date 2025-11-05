Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor
Marius Lăcătuș. Foto: Sport Pictures
Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor

05.11.2025, ora 15:07
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 15:07
  • Marius Lăcătuș (61 de ani), fost jucător la Steaua, și-a amintit că Emeric Ienei l-a susținut într-o perioada în care se afla în impas.

Fostul mare antrenor Emeric Ienei a decedat miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Amintirea lui Marius Lăcătuș cu Emeric Ienei: „Nu voi uita niciodată”

Rolul lui Emeric Ienei a fost esențial pentru Marius Lăcătuș, atunci când fostul atacant nu traversa o perioadă bună.

„Dumnezeu să-l odihnească. Ultima oară cred că am vorbit chiar pe 7 mai.

Țin minte, și asta nu voi uita niciodată, când traversam o perioadă nu tocmai bună la Steaua.

La un moment dat, am mers și am avut o discuție cu nea Imi. I-am spus că ar fi cazul să nu mă mai bage, că nu eram în formă bună, să bage pe altcineva, că ne-am fi făcut amândoi de râs.

Nu voi uita niciodată răspunsul lui: «Dacă tu crezi că-ți vei reveni din postura de rezervă, te înșeli amarnic». M-a băgat în continuare să joc și mi-am revenit. Pentru asta, și nu doar pentru asta, îi voi rămâne toată viața recunoscător”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit gsp.ro.

1986
era anul în care a condus-o pe Steaua București spre triumful în Cupa Campionilor Europeni, având în echipă jucători de legendă precum Helmuth Duckadam, Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Laszlo Boloni, Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă sau Ștefan Iovan

Marius Lăcătuș: „A fost un om emblematic pentru sport”

Marius Lăcătuș a vorbit despre caracterul lui Emeric Ienei, precizând că a fost un om „extraordinar”.

„Pentru noi, cei de la Steaua, dar cred că și pentru jucătorii echipei naționale, a fost un om emblematic pentru sport, pentru fotbalul românesc, un om despre care nu poți să găsești cuvintele, la ce comportament avea, felul în care știa să gestioneze situațiile în grup. Un om extraordinar!

Nu l-am văzut niciodată supărat, trist, nervos. Modul lui de a dialoga cu toți fotbaliștii, toți angajații, era exemplar. Cuvintele sunt puține pentru ceea ce a reprezentat nea Imi pentru noi”, a mai adăugat fostul atacant al Stelei, conform sursei citate.

49 de meciuri
a stat Emeric Ienei pe banca naționalei României

