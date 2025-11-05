Liga 1, omagiu pentru Ienei Cuvintele transmise de cluburile din România după decesul legendarului antrenor al Stelei
Emeric Ienei. Foto: Sportpictures
Superliga

Liga 1, omagiu pentru Ienei Cuvintele transmise de cluburile din România după decesul legendarului antrenor al Stelei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 14:41
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 14:41

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni pulmonare care au dus la insuficiență respiratorie.

FRF a anunțat că, în onoarea lui Emeric Ienei, înaintea tuturor meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3, din etapa viitoare, va fi ținut un moment de reculegere.

Mesaj de la selecționer Mircea Lucescu,  despre Emeric Ienei: „Rivalitatea pe care am avut-o cu el a dezvoltat fotbalul românesc”
Citește și
Mesaj de la selecționer Mircea Lucescu, despre Emeric Ienei: „Rivalitatea pe care am avut-o cu el a dezvoltat fotbalul românesc”
Citește mai mult
Mesaj de la selecționer Mircea Lucescu,  despre Emeric Ienei: „Rivalitatea pe care am avut-o cu el a dezvoltat fotbalul românesc”

Cuvintele transmise de cluburile din România după decesul lui Emeric Ienei

FCSB: „Clubul nostru își exprimă regretul pentru pierderea marelui Emeric Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București.Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Dinamo: „Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a celui care a fost Emeric Ienei. Pe această cale, clubul Dinamo București transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi.

Respectul și eleganța cu care a slujit fotbalul vor rămâne mereu un exemplu pentru toate generațiile.Odihnească-se în pace!”

Rapid: „FC Rapid își exprimă regretul profund la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a lui Emeric Ienei, un reper al fotbalului românesc și un model de profesionalism, echilibru și demnitate.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au prețuit și l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”

UTA Arad: „O nouă veste tristă îndoliază familia Bătrânei Doamne, dar și întreaga lume a fotbalului românesc: în această dimineață s-a stins din viață Emerich Jenei. Avea 88 de ani.

S-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea arădeană Agrișu Mare, dar Al Doilea Război Mondial i-a forțat familia să se mute în Ungaria. La întoarcere, noua casă le-a devenit cartierul arădean Gai. Acolo, la mica echipă Găiana, l-a descoperit antrenorul Francisc Dvorzsak și i-a deschis ușa UTA-ei. La 17 ani și-a realizat primul vis, debutând în prima echipă alături de idolii săi, în frunte cu Andrei Mercea, preferatul său.

Doi ani, până în 1957, a jucat pentru UTA, apoi a început o ascensiune fulminantă, la CCA București. Tricoul «militarilor» l-a purtat până în 1969, perioadă în care a cucerit trei titluri de campion național și tot atâtea Cupe ale României. A jucat pentru echipa națională de 12 ori, iar ultimii trei ani în iarbă i-a petrecut în Turcia, la Kayserispor.

Ca antrenor a fost și mai bun! A condus Steaua București de cinci ori pe drumul de campioană a României, iar de patru ori Cupa României a intrat în vitrina roș-albastră cu trofee. Anul de grație a fost 1986, când a reușit o performanță neegalată de vreo altă echipă românească: cu el pe banca tehnică, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei, în acea finală de poveste în care încă un arădean scria istorie, Helmut Duckadam.

A calificat, după 20 de ani, România la un Campionat Mondial, Italia ’90, iar un deceniu mai târziu era pe banca «tricolorilor» la Campionatul European din Belgia și Olanda. În România le-a mai antrenat pe U Craiova, FC Bihor și CS Târgoviște, în Ungaria a fost selecționer și a condus echipa Fehervar. A antrenat și în Grecia, pe Panionios. A fost Secretar de Stat în Ministerul Tineretului și Sportului, dar și director tehnic al Federației Române de Fotbal.

De fiecare dată a venit cu plăcere la întâlnirile fotbalistice arădene și, de câte ori amintea de UTA, transmitea emoția trăită pe când avea 17 ani și a intrat în vestiarul condus de Petshovsky, Farmati și ceilalți mari campioni ai Aradului. Odihnească-se în pace!”

FC Argeș: „Regretăm trecerea în neființă a lui Emerich Jenei, fost internațional, selecționer al României la două turnee finale și câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

Oțelul Galați: „S-a stins Emeric Ienei, o personalitate a fotbalului românesc. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Farul Constanța: „Farul Constanța își exprimă regretul profund pentru decesul lui Emeric Ienei, o adevărată legendă a fotbalului românesc. Prin eleganță, profesionalism și devotament, Emeric Ienei a inspirat generații de jucători și antrenori. Condoleanțe familiei!”

Petrolul Ploiești: „Fotbalul românesc se desparte de una dintre cele mai importante personalități ale istoriei sale. Fotbalist de marcă și antrenor cu performanțe legendare, Emeric Ienei lasă în urma sa nu doar un palmares impresionant, ci și imaginea eleganței desăvârșite, o calitate din ce in ce mai puțin prezentă in zilele noastre. Rămas bun, Emeric Ienei! Condoleanțe familiei indoliate!”

CFR Cluj: „Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului mare jucător și antrenor, Emeric Ienei, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”

Hermannstadt: „Ne-a părăsit Emerich Ienei, marele antrenor și gentlemanul fotbalului românesc... Odihnă veșnică! Condoleanțe familiei îndurerate!”

Metaloglobus: „Astăzi, 5 noiembrie 2025, s-a stins din viață una dintre personalitățile de seamă ale fotbalului românesc. Singurul antrenor care a reușit să aducă la București trofeul Cupei Campionilor Europeni a murit, la vârsta de 88 de ani.

Ienei a dispărut la 11 luni și 3 zile distanță după ce “Eroul de la Sevilla“, Helmuth Duckadam, s-a stins și el, la vârsta de doar 65 de ani. Astfel, fotbalul românesc devine într-un interval foarte scurt mult mai sărac, pierzând doi foști sportivi imenși și doi adevărați domni.

Clubul Metaloglobus transmite sincere condoleanțe familiei lui Emerich Ienei și tuturor celor îndurerați. Odihnească-se în pace, Emerich Ienei!”

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri
a strâns Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalist

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

  • Campionatul Mondial din 1990 
  • Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

Citește și

„Cea mai tristă veste” Mesajul lui Gică Popescu, după decesul lui Emeric Ienei. „Baciul a debutat la națională în mandatul legendarului antrenor
Nationala
13:31
„Cea mai tristă veste” Mesajul lui Gică Popescu, după decesul lui Emeric Ienei. „Baciul a debutat la națională în mandatul legendarului antrenor
Citește mai mult
„Cea mai tristă veste” Mesajul lui Gică Popescu, după decesul lui Emeric Ienei. „Baciul a debutat la națională în mandatul legendarului antrenor
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor
Nationala
13:29
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor
Citește mai mult
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
dinamo bucuresti steaua bucuresti liga 1 Emerich Ienei fcsb
Știrile zilei din sport
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Special
09:08
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Liga 2
09:59
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Citește mai mult
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
10:44
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Europa League
11:53
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Citește mai mult
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Diverse
05.11
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Citește mai mult
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Conference League
11:57
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share