Liga 1, omagiu pentru Ienei Cuvintele transmise de cluburile din România după decesul legendarului antrenor al Stelei

Cluburile de fotbal din România și-au exprimat regretul după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei.

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni pulmonare care au dus la insuficiență respiratorie.

FRF a anunțat că, în onoarea lui Emeric Ienei, înaintea tuturor meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3, din etapa viitoare, va fi ținut un moment de reculegere.

Cuvintele transmise de cluburile din România după decesul lui Emeric Ienei

FCSB: „Clubul nostru își exprimă regretul pentru pierderea marelui Emeric Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București.Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Dinamo: „Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a celui care a fost Emeric Ienei. Pe această cale, clubul Dinamo București transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi.

Respectul și eleganța cu care a slujit fotbalul vor rămâne mereu un exemplu pentru toate generațiile.Odihnească-se în pace!”

Rapid: „FC Rapid își exprimă regretul profund la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a lui Emeric Ienei, un reper al fotbalului românesc și un model de profesionalism, echilibru și demnitate.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au prețuit și l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”

UTA Arad: „O nouă veste tristă îndoliază familia Bătrânei Doamne, dar și întreaga lume a fotbalului românesc: în această dimineață s-a stins din viață Emerich Jenei. Avea 88 de ani.

S-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea arădeană Agrișu Mare, dar Al Doilea Război Mondial i-a forțat familia să se mute în Ungaria. La întoarcere, noua casă le-a devenit cartierul arădean Gai. Acolo, la mica echipă Găiana, l-a descoperit antrenorul Francisc Dvorzsak și i-a deschis ușa UTA-ei. La 17 ani și-a realizat primul vis, debutând în prima echipă alături de idolii săi, în frunte cu Andrei Mercea, preferatul său.

Doi ani, până în 1957, a jucat pentru UTA, apoi a început o ascensiune fulminantă, la CCA București. Tricoul «militarilor» l-a purtat până în 1969, perioadă în care a cucerit trei titluri de campion național și tot atâtea Cupe ale României. A jucat pentru echipa națională de 12 ori, iar ultimii trei ani în iarbă i-a petrecut în Turcia, la Kayserispor.

Ca antrenor a fost și mai bun! A condus Steaua București de cinci ori pe drumul de campioană a României, iar de patru ori Cupa României a intrat în vitrina roș-albastră cu trofee. Anul de grație a fost 1986, când a reușit o performanță neegalată de vreo altă echipă românească: cu el pe banca tehnică, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei, în acea finală de poveste în care încă un arădean scria istorie, Helmut Duckadam.

A calificat, după 20 de ani, România la un Campionat Mondial, Italia ’90, iar un deceniu mai târziu era pe banca «tricolorilor» la Campionatul European din Belgia și Olanda. În România le-a mai antrenat pe U Craiova, FC Bihor și CS Târgoviște, în Ungaria a fost selecționer și a condus echipa Fehervar. A antrenat și în Grecia, pe Panionios. A fost Secretar de Stat în Ministerul Tineretului și Sportului, dar și director tehnic al Federației Române de Fotbal.

De fiecare dată a venit cu plăcere la întâlnirile fotbalistice arădene și, de câte ori amintea de UTA, transmitea emoția trăită pe când avea 17 ani și a intrat în vestiarul condus de Petshovsky, Farmati și ceilalți mari campioni ai Aradului. Odihnească-se în pace!”

FC Argeș: „Regretăm trecerea în neființă a lui Emerich Jenei, fost internațional, selecționer al României la două turnee finale și câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

Oțelul Galați: „S-a stins Emeric Ienei, o personalitate a fotbalului românesc. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Farul Constanța: „Farul Constanța își exprimă regretul profund pentru decesul lui Emeric Ienei, o adevărată legendă a fotbalului românesc. Prin eleganță, profesionalism și devotament, Emeric Ienei a inspirat generații de jucători și antrenori. Condoleanțe familiei!”

Petrolul Ploiești: „Fotbalul românesc se desparte de una dintre cele mai importante personalități ale istoriei sale. Fotbalist de marcă și antrenor cu performanțe legendare, Emeric Ienei lasă în urma sa nu doar un palmares impresionant, ci și imaginea eleganței desăvârșite, o calitate din ce in ce mai puțin prezentă in zilele noastre. Rămas bun, Emeric Ienei! Condoleanțe familiei indoliate!”

CFR Cluj: „Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului mare jucător și antrenor, Emeric Ienei, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”

Hermannstadt: „Ne-a părăsit Emerich Ienei, marele antrenor și gentlemanul fotbalului românesc... Odihnă veșnică! Condoleanțe familiei îndurerate!”

Metaloglobus: „Astăzi, 5 noiembrie 2025, s-a stins din viață una dintre personalitățile de seamă ale fotbalului românesc. Singurul antrenor care a reușit să aducă la București trofeul Cupei Campionilor Europeni a murit, la vârsta de 88 de ani.

Ienei a dispărut la 11 luni și 3 zile distanță după ce “Eroul de la Sevilla“, Helmuth Duckadam, s-a stins și el, la vârsta de doar 65 de ani. Astfel, fotbalul românesc devine într-un interval foarte scurt mult mai sărac, pierzând doi foști sportivi imenși și doi adevărați domni.

Clubul Metaloglobus transmite sincere condoleanțe familiei lui Emerich Ienei și tuturor celor îndurerați. Odihnească-se în pace, Emerich Ienei!”

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri a strâns Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalist

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport