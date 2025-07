Marius Lăcătuș, dezvăluire sensibilă Fostul fotbalist de la Steaua, declarație emoționantă despre fiica lui, actriță în serialul „Adela”

Marius Lăcătuș (61 de ani), fost fotbalist la Steaua, a vorbit despre viața din afara terenului de fotbal.

Legenda clubului din Ghencea a vorbit cu mândrie despre fiica sa, Dominique, adoptată în urmă cu 24 de ani.

Celebrul număr 7 al clubului roș-albastru nu vorbește des despre viața de familie, dar și-a deschis sufletul într-o discuție cu Adrian Enache, la podcastul cântărețului.

Marius Lăcătuș, „Fiara” îmblânzită de fiica lui, Dominique Alexandra, actriță în serialul Adela

Marius Lăcătuș și soția lui, Mariana au un singur copil, pe Dominique Alexandra, pe care au adoptat-o.

Dominique Alexandra Lăcătuș (foto: Instagram)

Întrebat cât de grea a fost decizia de a înfia un copil, Lăcătuș a spus:

„Alexandra Dominique era mică, mică atunci când am adoptat-o. Nu a fost o decizie grea. Atâta timp cât am încercat să facem un copil și natural, și artificial și n-a fost să fie... O familie fără copii nu e o familie împlinită, zic eu. Ne-am gândit și am mers la un cămin de copii, am văzut ce ni s-a oferit. Am luat-o acasă… Dacă ajungi în situația asta, i-ai lua acasă pe toți copiii de la orfelinat.

Dacă intrai acolo, la leagănul de copii, și vedeai… crede-mă că ți se rupea inima. Vezi o dată, de două ori un băiețel, apoi o fetiță o dată, de două ori, de trei ori, te atașezi de ei, trebuie să iei o decizie. Ne-a ajutat faptul că ne-au permis s-o ducem acasă, să stea o perioadă cu noi, să se acomodeze…

Dar să știi că pentru noi Alexandra e copilul nostru și atât, punct!”.

Marius Lăcătuș: „Dacă fiica noastră vrea să-și găsească mama biologică, o vom ajuta”

Soția lui Marius Lăcătuș, Mariana, a fost cea care i-a spus fetiței că a fost adoptată:

„S-a ocupat Mariana. I-am spus, nu foarte târziu. Cred că chiar când a început școala.

Nu a reacționat în niciun fel pentru că noi întotdeauna am fost deschiși cu ea și i-am spus că dacă dorește vreodată să încercăm să își găsească mama, biologică sau familia o vom ajuta.

Nici ei n-au încercat să o caute pe ea. Nici nu știu pe unde sunt. Am putea încerca să-i căutăm. Dacă ea își dorește lucrul ăsta, nimeni nu o oprește. Dar, deocamdată, nu și-a manifestat dorința”.

În timpul discuției despre fiica sa, acum în vârstă de 30 de ani, Marius Lăcătuș s-a emoționat: „Fiara îmblânzită”, a spus, zâmbind, fostul fotbalist al Stelei.

Alexandra Dominique a terminat liceul la Oviedo, iar la Madrid a făcut Școala de Film. Fiica lui Lăcătuș a jucat în serialul Adela, de la Antena 1.

