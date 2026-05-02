„Fotbalul e nedrept” Mirel Rădoi, după a doua înfrângere consecutivă la Gaziantep: „Nimeni n-a mai făcut asta cu Beșiktaș”

Mirel Rădoi nu poate trezi Gaziantep. Două meciuri, două eșecuri în prima ligă turcă: 0-2 cu Beșiktaș, după 0-3 cu Eyupspor.

Complicat start pentru Mirel Rădoi. E antrenorul lui Gaziantep de 11 zile și a pierdut primele două meciuri.

După 0-3 cu Eyupspor, în deplasare, pe 25 aprilie, 0-2 acasă vineri seară, în fața lui Beșiktaș.

În acest ritm, riscă să fie învins și în ultimele două partide ale campionatului: la Izmir cu Goztepe (locul 6), pe 9 mai, și cu Bașakșehir (5), opt zile mai târziu, pe teren propriu.

Ambele sunt deasupra echipei lui în Super Lig. Gaziantep e pe 10 în clasament și îl așteaptă vremuri dificile pe Rădoi, pentru că președintele Memik Yilmaz pregătește o restructurare completă a clubului.

Rădoi: „Uneori, fotbalul poate avea o latură ingrată”

Enervat de a doua înfrângere consecutivă, antrenorul în vârstă de 45 de ani s-a plâns de fotbal.

„Am înțeles încă o dată că fotbalul este cu adevărat un joc nedrept. Uneori, poate avea o latură ingrată”, a declarat Rădoi la conferință, potrivit cotidianului turc Fanatik.

Rădoi și Sergen Yalcin, antrenorul lui Beșiktaș. Foto: Imago

„Nu a fost rezultatul pe care l-am fi meritat. Nu-mi amintesc vreo echipă să fi creat șapte ocazii de gol împotriva lui Beșiktaș, în acest sezon”.

Ce nu i-a plăcut lui Rădoi la jocul lui Gaziantep

Nu doar fotbalul l-a nemulțumit pe tehnician, ci și lucruri concrete ale jocului roș-negrilor.

Ratările, posesia, golurile primite din faze fixe. Primul din corner, al doilea din penalty.

Ne-am creat ocazii, dar nu am putut să le transformăm în goluri Mirel Rădoi, antrenor Gaziantep

A mai spus: „Poate că nu am avut posesia mingii așa cum ne-am pregătit”.

Și o dorință pentru duelul cu Goztepe: „Sper să nu mai primim două goluri din faze fixe săptămâna viitoare”.

Poate că nu ne-a mai rămas un obiectiv în campionat, dar toate meciurile sunt importante pentru viitorul jucătorilor noștri. Și vrem să jucăm un fotbal corect Mirel Rădoi, antrenor Gaziantep

Așa a pierdut Rădoi meciul cu Beșiktaș

