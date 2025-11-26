Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre principala țintă a giuleștenilor pentru perioada de transferuri din iarnă.

Angelescu a vorbit despre mutările pe care le-ar putea face echipa pregătită de Constantin Gâlcă și a anunțat că deja au început căutările pentru un post unde Rapidul are mare nevoie de întăriri.

Victor Angelescu, despre principala țintă a Rapidului: „Vrem un număr 10”

Conducătorul de la Rapid a declarat că Mauro Pederzoli, directorul sportiv al clubului, a fost plecat în Italia pentru a căuta un „număr 10”.

„Mauro Pederzoli a fost plecat în Italia. Se știe că vrem un număr 10, căutăm. A vorbit și cu noul director sportiv de la Genoa, acum ca echipele sunt înfrățite, trebuie să se cunoască.

Căutam un număr 10. El a fost în Italia pentru mai multe lucruri, dar inclusiv pentru asta. Ce pot spune e că nu avem încă un nume pentru care el s-a dus acolo. Căutăm și în țară, și în Italia, dar și în alte campionate”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Victor Angelescu, despre Nicolae Stanciu: „Mâine l-aș aduce”

Angelescu a mai vorbit și despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă în Giulești în această iarnă. Deși a declarat că și-ar dori acest transfer, Angelescu este de părere că șansele ca acesta să se realizeze sunt minime.

„Am mai spus-o, mâine l-aș aduce pe Stanciu, dar nu cred că se pune problema. Dacă și Genoa și Stanciu vor asta, mâine mă duc eu și-l aduc.

Eu mi-l doresc, dar nu există nimic. Dacă ar exista această posibilitate, mâine mă duc eu și îl iau în cârcă până la București”, a adăugat Victor Angelescu.

