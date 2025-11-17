Probleme mari pentru Craiova! Filipe Coelho nu se va putea baza pe doi jucători importanți, accidentați la echipele naționale » Cât ar putea lipsi

Doi jucători de bază ai Universității Craiova s-au accidentat la această acțiune a echipelor naționale.

Astfel, noul tehnician al oltenilor, Filipe Coelho, va avea dificultăți în următoarea perioadă pe banca echipei.

Craiova l-a instalat rapid pe noul antrenor în urmă cu câteva zile, însă acesta va avea o misiune destul de dificilă în Liga 1, mai ales din cauza absențelor importante.

Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili s-au accidentat la echipele naționale

Universitatea Craiova nu va putea conta pe serviciile celor doi jucători de bază, în perioada următoare, după ce aceștia s-au accidentat în pauza internațională.

Mora a intrat în a doua repriză a partidei pierdute de Costa Rica, scor 0-1 cu Haiti, dar s-a ales cu o ruptură musculară în zona coapsei la finalul meciului, așa cum a anunțat și o publicație locală.

Ulterior, Anzor s-a ales și el o cu accidentare în partida cu Spania, scor 0-4, georgianul fiind înlocuit în minutul 71.

Aceștia ar putea lipsi acum pentru o perioadă de 4-6 săptămâni, ceea ce înseamnă cu nu vor mai evolua în 2025, informează fanatik.ro.

Recuperarea celor doi jucători ar trebui să fie completă undeva la finalul anului, iar aceștia ar urma să fie apți pentru cantonamentul din iarnă.

Următorul meci al oltenilor este vineri, contra celor de la FC Argeș, de la 20:30.

