„Ăsta a fost obiectivul, chiar dacă pare caraghios" Dorinel Munteanu și-a taxat jucătorii după eșecul cu UTA: „Nu e permis"

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 19:58
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 20:49

Tehnicianul sibienilor și-a taxat jucătorii pentru marile erori de la primele două goluri primite.

UTA ARAD - HERMANNSTADT 3-2. Dorinel Munteanu: „Ăsta a fost obiectivul, chiar dacă pare caraghios”

UTA a deschis scorul după doar 90 de secunde, printr-un autogol antologic al lui Tiberiu Căpușă, și și-a dublat avantajul în minutul 6, după ce Alexandru Benga a fost scăpat din marcaj.

„O înfrângere greu de digerat, pentru că una a fost discuția cu jucătorii înaintea meciului și alta a fost prestația lor pe teren, mai ales începutul de joc, în care le-am explicat că începe o nouă competiție.

Chiar dacă era diferență, noi ne-am propus să câștigăm play-out-ul. Ăsta a fost obiectivul, chiar dacă pare caraghios.

Cu asemenea greșeli nu poți câștiga nimic. Nu vreau să comentez cum s-au primit primele două goluri. La al doilea nu e permis ca jucător sa-ți scapi adversarul din marcaj la o fază fixă”, a spus Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Tehnicianul a continuat: „Știam că întâlnim o echipă care joacă bine acasă. Am început foarte bine repriza a doua, am ratat penalty, am avut o posesie prelungită, dar, la fel, la o banală aruncare de la margine, s-a făcut 0-3, în loc să fie 1-2, și era foarte greu să revenim.

Totuși, am arătat un gram de caracter și de calitate și am marcat pentru 2-3, însă a fost prea târziu.

Rezultatul contează, pentru noi acum a început competiția adevărată. Diferența nu era una să te amețească. Dar cu așa început de joc, nu avem cum să sperăm decât să ne batem până în ultimul minut ca să rămânem în Superliga.

Chiar am fost surprins de greșelile individuale premergătoare golurilor.

O să am o discuție cu băieții să reparăm greșelile și, probabil, în ceasul al 12-lea, jucătorii vor înțelege că aceasta este adevărata competiție care poate să salveze întreg sezonul”.

  • În urma acestui eșec, Hermannstadt rămâne pe locul 15, poziție direct retrogradabilă, cu 12 puncte. Pentru sibieni, urmează duelul cu FC Botoșani de pe teren propriu, programat duminică, 22 martie, cu începere de la ora 19:00.

