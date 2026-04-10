„Ne-a lipsit Răzvan Marin" Cum justifică antrenorul lui AEK Atena eșecul usturător în fața echipei lui Andrei Rațiu

alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 11:49
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 11:51
  • Rayo Vallecano - AEK Atena 3-0. Marko Nikolic (46 de ani), antrenorul formației din Grecia, a vorbit despre eșecul din prima manșă a sferturilor de finală, în Conference League.
  • Nikolici a declarat că scorul este prea sever în raport cu desfășurarea jocului și a vorbit despre absența lui Răzvan Marin (29 de ani) din primul „11”.

Internaționalul român a intrat la pauză, în locul lui Petros Mantalos, într-un moment în care formația spaniolă conducea deja cu 3-0.

Rayo Vallecano - AEK Atena 3-0. Marko Nikolic: „Ne-a lipsit Răzvan Marin”

„Nu este un rezultat bun. Consider că nu reflectă imaginea jocului. Am avut mai multe șuturi pe poartă, ocazii, dar nu am avut noroc. Nu am reușit să ne adaptăm condițiilor oferite de terenul prost. În momentele critice nu am luat deciziile corecte, iar portarul advers a avut intervenții importante.

Am primit al doilea gol din respingere. În repriza a doua alunecam din nou foarte mult, iar apoi a venit un penalty ghinionist, care a stabilit scorul final. Ceea ce s-a întâmplat nu reflectă rezultatul final. Avem returul în fața propriilor suporteri, pe terenul nostru.

Credem în echipă și, pe stadionul nostru, vom lupta pentru victorie, iar apoi vom vedea cum putem reveni în privința scorului”, a declarat antrenorul lui AEK, conform gazzetta.gr.

Trebuie să vedem cum putem schimba norocul în favoarea noastră de această dată. Asta mă va preocupa, să găsesc motivul pentru care norocul ne-a părăsit, pentru că nu meritam acest rezultat. Cei de la Rayo au tot dreptul să sărbătorească și sper ca data viitoare noi să fim cei care vom sărbători în tribune. Marko Nikolic

Nikolici a explicat că mijlocașul român a avut probleme la gleznă după meciul cu Olympiakos (câștigat de AEK cu 1-0) și că lipsa sa din prima repriză s-a simțit

Marin a avut o problemă la gleznă după meciul cu Olympiakos. El oferă intensitate echipei, a urmat un tratament medicamentos. Ne-a lipsit Răzvan. Mantalos are o mică accidentare, vom vedea exact ce are”, a mai spus tehnicianul.

Nikolici a mai afirmat că echipa sa nu s-a adaptat suficient de bine condițiilor de joc și că, în repriza a doua, a continuat să aibă dificultăți pe terenul de la Vallecas.

„A fost un șoc, iar asta este dovada că nu am intrat în meci în modul corect. După primele minute s-a văzut că ne căutam pozițiile pe teren, apoi ne-am revenit, am creat patru ocazii bune, nu am marcat și, cu siguranță, golurile au venit în momente-cheie ale partidei.

Știam acest lucru (n.r. - că suprafața de joc era problematică). Și antrenorul lui Rayo a spus-o. Nu este o scuză, ambele echipe au jucat în aceleași condiții. Noi trebuie să vedem motivele pentru care nu am avut norocul de partea noastră.”

