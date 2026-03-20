Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul mare jucător al Stelei, l-a criticat pe Răzvan Burleanu (41 de ani) după jignirile pe care președintele FRF i le-a adresat lui Ilie Drăgan (41 de ani).

După alegerile pentru șefia FRF, Burleanu a redat un mesaj pe care susține că l-ar fi primit de la soția sa, în care contracandidatul său era numit „măscărici”.

Pentru jignirile adresate lui Ilie Drăgan, Răzvan Burleanu a fost deja criticat dur de Silviu Tudor Samuilă, moderator Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro, Bogdan Cosmescu și Mihai Stoica.

Marius Lăcătuș, despre Răzvan Burleanu: „Vreau să cred că nu e adevărat”

Marius Lăcătuș nu a ezitat să-l critice pe președintele FRF după ce l-a jignit pe Ilie Drăgan, la finalul alegerilor de miercuri. Întrebat dacă i-a plăcut ce a declarat Burleanu, legenda Stelei a precizat:

„Nu! Aia chiar nu. Vreau să cred că întrebarea nu a fost a fetiței. (n.r. - Dar a cui?) A cuiva, probabil, din jurul domnului Burleanu. La 6 ani se mai spune: copilul vorbește ce aude prin casă.

Acum, nu știu dacă o fi auzit așa ceva. Dar mi-e greu să cred că un copil de șase ani vine să-și întrebe tatăl «Cine este măscăriciul ăsta?».

Adică vreau să cred că nu e adevărat. A mințit, corect. Până unde poți să mergi? Ce a demonstrat domnul Burleanu cu această declarație? Bagi copilul în discuția asta... ”, a spus Marius Lăcătuș, conform digisport.ro.

Răzvan Burleanu l-a învins categoric la alegerile FRF pe contracandidatul său, Ilie Drăgan, care a obținut doar 5 voturi. Totuși, șeful FRF mai are de trecut un hop: decizia TAS privind validitatea candidaturii pentru al patrulea mandat.

Ce a declarat Răzvan Burleanu

„Dacă am venit aici nu înseamnă că voi fi lung. Rolul meu e să scurtez cât mai mult ședința. Vă mulțumesc pentru toată încrederea. Ceea ce contează e că acest vot arată disponibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră în ceea ce înseamnă modul în care vrem să construim viitorul în anii următori.

Credeți-mă că știu care e potențialul pe care fotbalul românesc îl are și doar prin această sinergie vom putea să ne atingem acest obiectiv pe care îl avem.

În ceea ce privește procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat în felul acesta. Partea aceasta de distracție nu a fost inclusă în agendă, dar am avut parte de ea. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Nu am putut să le răspund.

Un singur mesaj am fost nevoit să îl citesc, de la soția mea. Știți, am o fetiță care împlinește șase ani și care a întrebat-o pe soția mea: «mami, cine e măscăriciul ăsta?»”, a declarat Răzvan Burleanu.

Nu e prima oară când Burleanu jignește

Nu este prima dată când președintele FRF recurge la astfel de gesturi. În cadrul unei Adunări Generale care a avut loc pe 8 octombrie 2025, Burleanu l-a jignit pe avocatul lui Adrian Mititelu, patronul clubului FCU Craiova.

Acesta l-a făcut „maimuțoi” pe Mircea Moise, după un schimb de replici aprins.

Dialogul tensionat dintre contestatari și Răzvan Burleanu a fost înregistrat, iar o parte din acesta a ajuns și în posesia redacției GOLAZO.ro.

Răzvan Burleanu a susținut pe un ton calm că Statutul din 2014 este legal. „Vă asigur că Federația Română de Fotbal din 2014 până în prezent, permanent a funcționat respectând toată legislația în vigoare. Stați liniștiți!”.

În momentul în care Mircea Moise l-a întrebat pe Burleanu „cu ce ne asigurați?”, președintele FRF l-a jignit pe juristul FCU Craiova:

„Nu stau de vorbă cu toți maimuțoii. Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi. Rugămintea mea este să ieși în afara Federației Române de Fotbal”.

Avocatul lui Adrian Mititelu nu a rămas mai prejos: „De ce ar trebui să ies? Faptul că procedați așa înseamnă că știți ce vă așteaptă”.

