„Au fost multe cluburi interesate" Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm"
Andrei Borza FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 22.01.2026, ora 17:03
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 17:03
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre prelungirea contractului lui Andrei Borza (20 de ani).

Tânărul fundaș este unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului, existând numeroase discuții referitoare la un posibil transfer în străinătate.

Victor Angelescu, despre situația lui Andrei Borza: „Îi vom prelungi contractul”

După ce impresarul Ioan Becali a declarat că Rapidul ar trebui să îi prelungească repede contractul lui Borza, ținând cont că acesta va intra în vară în ultimul an de contract, președintele clubului a oferit lămuriri despre acest subiect.

„Vrem să-l ținem pentru acest campionat, că e un jucător exponențial, s-a văzut când a lipsit, e foarte important și e normal că dacă în vară, în iarnă, nu vor exista oferte îi vom prelungi contractul.

În vară au fost multe cluburi interesate, dar el mai are un an și jumătate de contract. Am zis să așteptăm perioada de vară să vedem dacă pleacă, să vedem ce se întâmplă și în iarnă și atunci îi vom prelungi contractul”, a declarat Victor Angelescu, conform orangesport.ro.

Ce declarase Ioan Becali

Impresarul a declarat că sunt șanse mari ca Borza să plece în vara acestui an. În caz contrar, giuleștenii ar trebui să îi prelungească rapid contractul, deoarece acesta va intra în ultimul an de angajament.

„Cu Borza așteptăm să mai joace un meci, sau chiar două, până pe 2 februarie, după care vom vedea dacă se întâmplă ceva spectaculos.

Toate șansele sunt ca el să plece în vară și toate șansele sunt ca Rapidul să se miște mai repede, pentru că după terminarea acestui campionat el mai are un an de contract.

Noi n-am făcut prostii dintr-astea, să lăsăm jucătorul să plece liber. Nu vom face asta, ci vom colabora”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

