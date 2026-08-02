Martha Reeves (85 de ani), vocea emblematică a trupei Martha and the Vandellas, și alte două soliste au fost criticate pentru modul în care au interpretat imnul SUA înaintea meciului inaugural al Ligii Profesionale de Baseball Feminin.

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Baseballul feminin profesionist a revenit oficial în Statele Unite, după 72 de ani de absență. Los Angeles Queens și New York Heights s-au întâlnit pe stadionul Robin Roberts din Springfield, Illinois, în meciul de deschidere al sezonului.

Val de critici pentru interpretarea imnului SUA la debutul Ligii Profesionale de Baseball Feminin

Pentru a marca acest moment istoric așa cum se cuvinte, organizatorii au decis să o cheme pe Martha Reeves să interpreteze „The Star-Spangled Banner”, imnul SUA.

Solista trupei motown Martha and the Vandellas, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1995 și al cărei hit, „Dancing in the Street”, este inclus în Registrul Național de Înregistrări al Bibliotecii Congresului Statelor Unite, a fost acompaniată de alte două soliste, iar interpretarea lor a lăsat de dorit, scrie foxnews.com.

shoutout to the WPBL anthem performance pic.twitter.com/AO2KGWF2iK — lauren (@wrenicole) August 1, 2026

Momentul artistic a fost aspru criticat pe rețelele de socializare:

„Așadar… acesta a fost imnul național înaintea meciului din Liga Profesionistă de Baseball Feminin și… probabil ar fi fost mai bine dacă puneau un casetofon în fața microfonului.”

„Se pare că postul de «interpret al imnului» a devenit unul de începător, pentru care la Liga Profesionistă de Baseball Feminin nu se pun prea multe întrebări.”

„Nimic, absolut nimic nu m-ar fi putut pregăti pentru imnul național de la primul meci al Ligii Profesioniste de Baseball Feminin din această seară”

„Chiar mor de râs”

„Au aplaudat pentru că tortura se terminase…”, au fost câteva dintre comentariile utilizatorilor.

Pe teren, Los Angeles Queens a reușit să câștige partida, scor 10-8.

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