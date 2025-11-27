Schimbă naționala? Exclus din planurile lui Tuchel, Greenwood a fost contactat de o altă reprezentativă » Jucătorii nu-l vor!
Schimbă naționala? Exclus din planurile lui Tuchel, Greenwood a fost contactat de o altă reprezentativă » Jucătorii nu-l vor!

  • Mason Greenwood (24 de ani) și-ar dori să revină la naționala Angliei, însă atacantul nu intră în planurile lui Thomas Tuchel pentru CM 2026.
  • Astfel, având și cetățenie jamaicană, oficialii federației de pe continentul american au intrat deja în legătură cu Greenwood pentru o eventuală convocare.

Mason Greenwood a fost acuzat în 2022 de agresiune sexuală de către iubita sa, Harriet Robson, iar de atunci nu a mai fost convocat la echipa națională. Ulterior a părăsit și Manchester United.

Mason Greenwood, dorit de Jamaica pentru barajul CM 2026

Atacantul celor de la Marseille nu a intrat deloc în planurile lui Thomas Tuchel la naționala Angliei, nici în preliminarii, nici pentru turneul final.

Greenwood a intrat însă în atenția federației din Jamaica, țară a cărei cetățenie o are, pentru o convocare la barajul intercontinental al CM 2026.

„Când i-am trimis mesajul și i-am cerut părerea, mi-a spus că a fost o decizie de familie să nu fie disponibil în acest moment”, a declarat președintele Federației Jamaicane de Fotbal pentru The Athletic, potrivit lequipe.fr.

În ciuda dorinței oficialilor jamaicani, jucătorii naționalei nu sunt încântați de posibila convocare a lui Greenwood.

„Ani de zile, mulți dintre noi am dat totul pentru a reprezenta țara noastră, în ciuda dificultăților cu care ne-am confruntat. Ar fi nedrept față de cei care au trăit acea experiență și care nu vor mai avea niciodată ocazia să joace într-o Cupă Mondială”, a declarat Amari’i Bell.

Bell este jucător cu 29 de selecții la naționala Jamaicăi, care evoluează în Anglia, la Charlton.

