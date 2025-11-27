Schimbă naționala? Exclus din planurile lui Tuchel, Greenwood a fost contactat de o altă reprezentativă » Jucătorii nu-l vor!

Mason Greenwood (24 de ani) și-ar dori să revină la naționala Angliei, însă atacantul nu intră în planurile lui Thomas Tuchel pentru CM 2026.

Astfel, având și cetățenie jamaicană, oficialii federației de pe continentul american au intrat deja în legătură cu Greenwood pentru o eventuală convocare.

Mason Greenwood a fost acuzat în 2022 de agresiune sexuală de către iubita sa, Harriet Robson, iar de atunci nu a mai fost convocat la echipa națională. Ulterior a părăsit și Manchester United.

Mason Greenwood, dorit de Jamaica pentru barajul CM 2026

Atacantul celor de la Marseille nu a intrat deloc în planurile lui Thomas Tuchel la naționala Angliei, nici în preliminarii, nici pentru turneul final.

Greenwood a intrat însă în atenția federației din Jamaica, țară a cărei cetățenie o are, pentru o convocare la barajul intercontinental al CM 2026.

„Când i-am trimis mesajul și i-am cerut părerea, mi-a spus că a fost o decizie de familie să nu fie disponibil în acest moment”, a declarat președintele Federației Jamaicane de Fotbal pentru The Athletic, potrivit lequipe.fr.

În ciuda dorinței oficialilor jamaicani, jucătorii naționalei nu sunt încântați de posibila convocare a lui Greenwood.

„Ani de zile, mulți dintre noi am dat totul pentru a reprezenta țara noastră, în ciuda dificultăților cu care ne-am confruntat. Ar fi nedrept față de cei care au trăit acea experiență și care nu vor mai avea niciodată ocazia să joace într-o Cupă Mondială”, a declarat Amari’i Bell.

Bell este jucător cu 29 de selecții la naționala Jamaicăi, care evoluează în Anglia, la Charlton.

