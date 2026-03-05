Real Madrid apelează la planul B Variantă din Serie A pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa, dacă Klopp spune „nu”!

Real Madrid caută soluții pentru postul de antrenor, ocupat acum de Alvaro Arbeloa (43 de ani).

Florentino Perez (78 de ani) e nemulțumit de parcursul madrilenilor și speră să-l poată convinge pe Jurgen Klopp (58 de ani). Însă, dacă neamțul refuză, s-a gândit deja la o variantă din Serie A. Despre cine e vorba, în rândurile de mai jos

Real Madrid va avea un nou antrenor începând din vară.

Visul lui Perez este să-l aducă pe Jurgen Kloop, însă dacă lucrurile nu se vor concretiza, președintele trupei de pe „Bernabeu” are deja un plan de rezervă.

Massimiliano Allegri, dorit de Real Madrid

Șeful „galacticilor” și-a îndreptat atenția spre Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul celor de la AC Milan, pe care l-a mai dorit în 2019 și 2021, anunță eurosport.it, care citează Corriere dello Sport.

Potrivit sursei citate, în urmă cu 4 ani tehnicianul de 58 de ani ajunsese la un acord cu Real Madrid pentru un contract pe trei ani în valoare de 8,5 milioane de euro net pe sezon, dar înțelegerea a căzut în ultimul moment.

În prezent, Allegri mai are contract cu AC Milan până în vara lui 2027, iar presa din Italia spune că antrenorul este fericit pe banca rossonerilor.

Massimiliano Allegri a fost numit în vara lui 2025 pe banca celor de la AC Milan/ Foto: IMAGO

Mai mult decât atât, fostul tehnician al lui Juventus se gândește deja la perioada de mercato din vară, atunci când va încerca să îmbunătățească lotul.

Perez crede însă că are atuurile necesare pentru a-l convinge pe Max, dacă va fi nevoie.

În acest moment, AC Milan ocupă locul 2 în Serie A, cu 57 de puncte, la 10 în spatele rivalei, Inter.

Cele două se vor întâlni duminică, când este programat un nou episod din „Derby della Madonnina”

